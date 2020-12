Caernarfon 1-1 Y Drenewydd

Gôl yr un a phwynt yr un a oedd hi wrth i Gaernarfon groesawu’r Drenewydd i’r Oval nos Wener. Rhoddodd Sion Bradley’r tîm cartref ar y blaen yn yr hanner cyntaf cyn i Nick Rushton achub pwynt i’r ymwelwyr yn yr ail hanner.

Anrheg gan Sion

Aeth y Cofis ar y blaen ddeuddeg munud cyn yr egwyl, Bradley’n troi ei ddyn yn y cwrt cosbi cyn llithro’r bêl heibio i Dave Jones yn y gôl.

Bu bron i Gaernarfon ddal eu gafael wedi hynny ond yn ôl y daeth y Drenewydd gan sgorio gyda dim ond chwe munud o’r naw deg i fynd.

Cofi’n cosbi’r Caneris

Rushton a sgoriodd y gôl, yn gorffen yn gelfydd yn y cwrt cosbi. Ond un o feibion Caernarfon a achosodd y dryswch yn y bocs, tafliad hir nodweddiadol gan y Jake (fab Wayne) Phillips a oedd newydd ddod i’r cae fel eilydd

Mae’n rhaid bod rhywbeth wedi digwydd rhwng Rhuston a gôl-geidwad Caernarfon, Josh Tibbetts, yn gynharach yn y gêm achos roedd blaenwr y Robiniaid yn awyddus iawn i’w wawdio ar ôl ei guro!

Cododd y pwynt Gaernarfon i’r pedwerydd safle yn y tabl a’r Drenewydd allan o’r ddau isaf, dros nos o leiaf.

Cei Connah 3-1 Met Caerdydd

Cadwodd Cei Connah o fewn cyrraedd i’r Seintiau ar y brig gyda buddugoliaeth dros Met Caerdydd yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy ddydd Sadwrn.

Dechrau da

Tri munud yn unig a oedd ar y cloc pan ddathlodd Mike Wilde ei bedwar canfed ymddangosiad yn Uwch Gynghrair Cymru gyda gôl, yn penio o groesiad Declan Poole.

Cafwyd amddiffynannodweddiadoll o wan gan yNomadiaidd wedi hynny i roi gôl syml ar blât i Emlyn Lewis, un yr un ar yr egwyl.

Dilyn y Seintiau

Roedd Cei Connah yn ôl ar y blaen toc wedi’r awr; croesiad arall gan Poole a’r amddiffynnwr, George Horan, yn canfod ei hun yngnghwrtt cosbi’r gwrthwynebwyr y tro hwn.

Diogelodd Aron Williams y tri phwynt ddau funud o ddiwedd y naw deg gyda chymorth gwyriad.

Mae’r canlyniad yn cadw’r Nomadiaid o fewn tri phwynt i’r Seintiau ar frig y tabl a hynny wedi iddynt chwarae un gêm yn llai.

Y Barri 4-1 Derwyddon Cefn

Daeth un o fuddugoliaethau mwyaf swmpus y penwythnos ar Barc Jenner ddydd Sadwrn wrth i’r Barri roi pedair heibio i’r Derwyddon Cefn.

Cwpl i Kayne

Sgoriodd Kayne McLaggon ddwywaith i roi mantais iach i’r Barri erbyn hanner amser.

Roedd y gyntaf yn gôl daclus tu hwnt; Evan Press yn bwydo Mikey George ar y dde, croesiad da ganddo ef a McLaggon yn gorffen yn wych ar y foli.

Roedd ail y blaenwr yndipynn blerach na’r gyntaf ond maen nhww i gyd yn cyfrif fel y dywed yr hen air, dwy i ddim wrth droi.

Clwb Cant

Roedd Cefn yn ôl y gêm yn gynnar yn yr ail hanner, croesiad Josh Green a pheniad Alex Darlington.

Mae’r ymosodwr profiadol bellach wedi sgorio cant ac un o goliau yn Uwch Gynghrair Cymru wedi iddo ymuno â’r clwb cant gyda gôl yn erbyn y Fflint ganol wythnos.

Un o’r ymwelwyr a sgoriodd y gôl nesaf hefyd toc cyn yr awr, ond rhoi’r bêl yn ei rwyd ei hun a wnaeth Jacob Wise, yn annoeth braidd gan adfer dwy gôl o fantais y Barri.

Têc a Bow-en

Roedd y fuddugoliaeth yn ddiogel ym mhell cyn i Sam Bowen ychwanegu’r bedwaredd yn y pumed munud o amser a ganiateir am anafiadau ar ddiwedd y gêm. Ond am gôl unigol wych oedd hon gan y chwaraewr ifanc sydd ar fenthyg o Gaerdydd.

Hyfryd gan Sam Bowen 🙌

What a finish! Sam Bowen dances past the Cefn Druids defence before firing one low under Jones.

FT @BarryTownUnited 4-1 Derwyddon Cefn pic.twitter.com/Gf8COKLOxC

— ⚽ Sgorio (@sgorio) December 19, 2020