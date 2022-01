Mae’r Gymdeithas Nofio ar gyfer Pobol Dduon wedi ffurfio partneriaeth gyda Chwaraeon Cymru, gyda’r nod o wneud nofio a chwaraeon dŵr eraill yn fwy amrywiol o ran ethnigrwydd yng Nghymru.

Mae ddau sefydliad yn dweud bod y bartneriaeth yn “garreg filltir” oherwydd ei fod yn “ymrwymiad sylweddol i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb presennol yn y sector chwaraeon dŵr”, a dyma’r tro cyntaf i’r Gymdeithas gael presenoldeb yng Nghymru hefyd.

Daw’r bartneriaeth newydd flwyddyn ar ôl i Chwaraeon Cymru a chynghorau chwaraeon eraill y Deyrnas Unedig gomisiynu’r Adolygiad Mynd i’r Afael â Hiliaeth ac Anghydraddoldeb Hiliol mewn Chwaraeon.

Wrth gomisiynu’r adolygiad, roedden nhw’n cydnabod fod angen gwneud mwy “i wneud chwaraeon yn groesawgar, yn gynhwysol ac yn amrywiol”.

“Fel rhywun sy’n Gymraes ac a gafodd ei magu fel athletwraig yng Nghaerdydd, allwn i ddim bod yn hapusach am ein partneriaeth newydd ni gyda Chwaraeon Cymru,” meddai Seren Jones, cydsylfaenydd y gymdeithas, a oedd yn nofio yn gystadleuol dros Glwb Nofio Dinas Caerdydd .

“Mae gweithio yng Nghymru yn golygu y bydd ein hymchwil a’n rhaglenni sydd eisoes ar waith yn Lloegr yn cael eu trosglwyddo, eu gweithredu a’u datblygu yma.

“Wrth i ni ehangu, felly hefyd ein partneriaethau gyda’r sector chwaraeon dŵr yng Nghymru, yn ogystal â’n perthnasoedd gyda chymunedau yng Nghymru.”

