Yn un o sêr y byd rygbi yng Nghymru, mae Jamie Roberts wedi cael llwyddiant ar bob lefel o’r gamp yn ystod ei yrfa hyd yn hyn.

Ond oddi ar y cae mae un o’i gampau diweddaraf, wrth iddo raddio unwaith eto o Brifysgol Loughborough i ychwanegu at y tair gradd sydd ganddo eisoes.

Roedd wedi bod yn astudio cwrs Meistr Gweithredol mewn Gweinyddu Busnes yn y brifysgol yn Swydd Gaerlŷr dros y tair blynedd diwethaf, wrth chwarae rygbi i glybiau Caerfaddon, Stormers a’r Dreigiau.

Dywedodd y Cymro o Gaerdydd bod astudio “wastad yn her gwerth chweil ochr yn ochr â chwarae [rygbi].”

MBA ✅

Enjoyable day graduating @lborouniversity after an enjoyable few years on the Executive Masters in Business Administration course.

Always a rewarding challenge alongside playing 👌🏼 pic.twitter.com/QeAWn0Bqkf

— Jamie Roberts (@Jamiehuwroberts) December 20, 2021