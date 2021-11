Mae Jess Fishlock wedi ennill prif wobr bêl-droed merched yn yr Unol Daleithiau.

Yn dilyn ei pherfformiadau gyda thîm OL Reign yn nhalaith Washington, mae hi’n ennill gwobr Chwaraewraig Mwyaf Gwerthfawr, neu’r ‘MVP’, yn y National Women’s Soccer League (NWSL).

Mae’r NWSL yn un o gynghreiriau mwyaf llewyrchus yn y byd o ran safon ac arian.

Fe orffennodd ei thîm yn ail yn nhabl y gynghrair eleni, gan gyrraedd y gemau ail gyfle i ennill y gwpan, ond maen nhw newydd gael eu curo yn y gystadleuaeth honno ddydd Sul (14 Tachwedd).

Sgoriodd hi bump gôl a chynorthwyo pedwar yn ystod y tymor arferol.

🔥 THE MBE is MVP 🔥@JessFishlock reigned supreme in 2021 👑 pic.twitter.com/Yl8h3kwivk

— National Women’s Soccer League (@NWSL) November 16, 2021