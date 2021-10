Mae George a Becky North wedi cyhoeddi genedigaeth eu hail blentyn.

Fe gafodd y cwpl fachgen o’r enw Tomi, ddydd Mawrth diwethaf (26 Hydref).

Rhannodd chwaraewr rhyngwladol Cymru a’r Gweilch George North y newyddion ar gyfryngau cymdeithasol heddiw (ddydd Gwener, Hydref 29), gyda’r neges: “Tomi North. Croeso i’r tîm.”

Cafodd George North ei fagu ar Ynys Môn ac fe wnaeth fynychu Ysgol Uwchradd Bodedern cyn symud i Goleg Llanymddyfri.

Fe wnaeth Becky North hefyd gadarnhau’r enedigaeth ar Instagram, gan ddweud bod “ei chalon yn ffrwydro gyda chariad i’w bechgyn.”

Mewn ymateb i’r post hwnnw, fe wnaeth nifer eu llongyfarch, yn cynnwys tîm y Gweilch, Jessica Ennis-Hill, a Rhys Webb.

Tomi North. Welcome to the team 💙 x pic.twitter.com/kc8AT1EQMj

— George North (@George_North) October 29, 2021