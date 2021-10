Mae’r pyndit John Hartson wedi ymateb i sylwadau gohebydd a feirniadodd safon ei Gymraeg.

Dywedodd Hartson, a sgoriodd 14 gôl mewn 51 o gemau i Gymru, ei fod yn “falch iawn” o roi ei orau wrth siarad yr iaith.

Roedd o hefyd yn dweud, gyda thafod yn y boch, ei fod yn siarad Cymraeg gyda “thipyn o wenglish” – sef y rheswm pam bod y gohebydd, Rob Harries, yn anhapus.

Yn y post gwreiddiol ar Twitter, roedd Harries, sy’n ohebydd gyda’r Western Mail, yn nodi bod Hartson yn siarad ar S4C mewn “hanner Saesneg,” a bod hynny’n anodd i siaradwr rhugl i ddilyn.

Roedd yn galw am siaradwr sy’n fwy rhugl i wneud y gwaith dadansoddi ar raglen Sgorio, er bod Hartson wedi chwarae ar bron bob lefel o bêl-droed, yn cynnwys Uwchgynghrair Lloegr a Chynghrair y Pencampwyr.

Mae golwg360 wedi gofyn i Rob Harries am ymateb pellach i’w sylwadau.

Fe gafodd hynny ymateb chwyrn gan sawl un ar gyfryngau cymdeithasol, a oedd yn flin bod Harries wedi dangos diffyg cefnogaeth i bobol fel Hartson.

Roedd nifer yn honni bod y nifer helaeth o siaradwyr Cymraeg bellach yn defnyddio geiriau Saesneg wrth siarad yr iaith ar lafar, a bod Hartson yn adlewyrchu’r grŵp hynny o siaradwyr.

Mae John Hartson yn arwr. Mae’n Gymro sy’n siarad Cymraeg yn hyderus a naturiol. Absolute legend who proudly speaks Welsh fluently & naturally. Honoured to have been able to interview him – in Welsh & English – several times. Think carefully before discouraging Welsh speakers. 😡 https://t.co/4jnYVeJC9t pic.twitter.com/OIy7AgjKoo

If your Welsh is not of the highest standard, my god it takes guts to go on TV and speak it , but with encouragement and practice it will get better. Get criticised , it won't.

Anyone willing to give it a go has my respect and thanks.

We need to encourage more like John Hartson

— Dic Penderyn 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@cymrocarn) October 9, 2021