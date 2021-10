Mae clwb pêl-droed Wrecsam wedi torri eu record am y nifer uchaf o gefnogwyr mewn gêm Cynghrair Genedlaethol Lloegr.

Fe wnaeth 9,147 o’u cefnogwyr fynychu’r gêm gyfartal yn erbyn Chesterfield nos Fawrth, (5 Hydref), gyda 549 o gefnogwyr oddi cartref yn teithio o ganolbarth Lloegr i’r Cae Ras.

Dyma hefyd oedd y nifer uchaf o gefnogwyr mewn gêm gynghrair ganol wythnos i’r clwb ers 1979.

Another sell out at Wrecsam seriously impressive. For comparison that's more than Newport (3,213) ⚽️ & Dragons (5,043) 🏉 had combined at their home games on the weekend. https://t.co/XQxt7wF0pA

— TheWelshDragon 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🐉 (@TheWelshDragon9) October 5, 2021