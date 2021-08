Mae dau o chwaraewyr tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru wedi arwyddo i glybiau newydd.

Bydd Rabbi Matondo yn symud i Cercle Brugge yng Ngwlad Belg ar fenthyg o glwb Schalke 04 yn yr Almaen.

Roedd wedi chwarae rhan olaf y tymor diwethaf ar fenthyg yn Stoke, gan sgorio un gôl yn unig mewn deg gem.

Mae’r asgellwr 20 oed wedi ennill wyth cap i Gymru, ond ni chafodd o ei alw i fod yn rhan o dîm terfynol yr Ewros.

Dywedodd ar ei gyfrifon gyfryngau cymdeithasol ei fod yn “edrych ymlaen at ddechrau.”

Excited to get going!! 🤝 https://t.co/3vjCfkaYsr

Hefyd, mae’r chwaraewr canol cae Joe Morrell wedi cael ei arwyddo gan Portsmouth wedi iddo gael tymor yn y bencampwriaeth gyda Luton.

Mae Morrell wedi derbyn canmoliaeth am ei berfformiadau gyda Chymru, ac fe ddechreuodd pob gêm i Gymru yng nghystadleuaeth yr Ewros eleni.

Mae’r chwaraewr 24 oed yn arwyddo cytundeb tair blynedd â’r clwb yn Ne Lloegr.

😏 Ladies and gentlemen, we got him

💙 Welcome to the Blues, @JoeJMorrell!#Pompey

— Portsmouth FC (@Pompey) August 9, 2021