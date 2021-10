Alec Baldwin, yr actor profiadol sy’n serennu ac yn cynhyrchu’r ffilm Rust, wnaeth saethu’r gwn oedd yn brop gan ladd cyfarwyddwr ffotograffiaeth y ffilm ac anafu’r cyfarwyddwr, meddai’r heddlu.

Dywedodd swyddogion yn Santa Fe, New Mexico, fod Halyna Hutchins, cyfarwyddwr ffotograffiaeth y ffilm, a’r cyfarwyddwr, Joel Souza, wedi cael eu saethu ddydd Iau.

Cludwyd Hutchins, 42, i Ysbyty Prifysgol New Mexico, lle cadarnhaodd personél meddygol ei bod wedi marw, meddai’r awdurdodau.

Cafodd Souza, 48, ei gludo mewn ambiwlans i Ganolfan Feddygol Ranbarthol Christus St Vincent, lle mae’n cael triniaeth am ei anafiadau.

Mae cynhyrchiad y ffilm wedi’i atal.

Dywedodd llefarydd ar ran Baldwin bod damwain wedi bod ar y set oedd yn cynnwys cam-danio gwn oedd yn brop gyda bwledi ffug [blanks].

Dywedodd y Santa Fe New Mexican fod Baldwin, sy’n 63 oed, wedi’i weld y tu allan i swyddfa’r Siryf yn ei ddagrau ddydd Iau – ond bod ymdrechion i gael sylw ganddo bryd hynny yn aflwyddiannus.

Cadarnhaodd Urdd Ryngwladol Gwnaethurwyr Ffilm mai Hutchins oedd y fenyw a saethwyd yn i farwolaeth.

“Mae’r manylion yn aneglur ar hyn o bryd, ond rydym yn gweithio i ddysgu mwy, ac rydym yn cefnogi ymchwiliad llawn i’r digwyddiad trasig hwn,” meddai llywydd yr Urdd Ryngwladol, John Lindley, a’r cyfarwyddwr gweithredol, Rebecca Rhine, mewn datganiad.

Roedd Hutchins, 42, yn gyfarwyddwr ffotograffiaeth ar Archenemy yn 2020, gyda Joe Manganiello yn serennu.

Graddiodd o Sefydliad Ffilm America yn 2015, a chafodd ei henwi’n “seren newydd” gan American Cinematographer yn 2019.

“Dwi mor drist am golli Halyna. Ac mor ddig y gallai hyn ddigwydd ar set,” meddai cyfarwyddwr Archenemy, Adam Egypt Mortimer, ar Twitter.

“Roedd hi’n dalent wych a oedd wedi ymrwymo’n llwyr i gelf ac i ffilmio.”

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0

— Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021