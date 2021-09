Mae’r BBC a Cymru Greadigol wedi cyhoeddi partneriaeth newydd sydd am geisio rhoi’r diwydiant teledu yng Nghymru ar lwyfan byd-eang.

Cafodd cytundeb ei lofnodi heddiw rhwng y darlledwr a’r asiantaeth o Lywodraeth Cymru, sy’n ymgais i geisio “adlewyrchu’r cenhedloedd mae’r [BBC] yn ei gwasanaethu”, ac adeiladu ar lwyddiant diweddar y diwydiannau creadigol.

Bydd y bartneriaeth felly’n gyfrifol am gefnogi dramâu, comedi a chynnwys ffeithiol sy’n cael eu cynhyrchu yng Nghymru.

Mae hyn yn cynnwys rhaglenni fel y gyfres ddrama, The Pact, a chyfres ddogfen newydd ar gyfer BBC Three, Hot Cakes.

When a young brewery boss is found dead, a chain of events is triggered that will change their lives forever.

The Pact, streaming now on BBC iPlayer pic.twitter.com/NMbDB0Nyvd

— BBC Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@BBCWales) August 31, 2021