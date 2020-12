Mae’r band Josgins yn rhyddhau cân o fawl i Bootleger, y dyn o Wrecsam sydd â dros 300,000 o ddilynwyr ar Twitter, heddiw (dydd Gwener, Rhagfyr 11).

Mae ‘Poethi’ yn gymysgedd o gitâr a churiadau sbonclyd, ac wedi ei ysbrydoli gan y ‘Bootlegger’ yn ogystal â thîm pêl-droed Cymru, a phêl-droed yng Nghymru yn gyffredinol.

Mae’r gân ar gael i’w ffrydio a’i lawr-lwytho.

Roedd y Bootlegger – Karl Phillips – ar glawr cylchgrawn Golwg yr wythnos hon.

To us, you’re always gonna be the coolest can in the fridge!

Diolch i @Golwg360 @bootlegger1974 pic.twitter.com/YWRfAHOdTD

— Josgins (@josginsband) December 10, 2020