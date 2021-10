Mae S4C wedi llongyfarch pedair enillydd yng ngwobrau BAFTA Cymru neithiwr (nos Sul, Hydref 24).

Enillodd y sianel bedair gwobr wrth i’r gwobrau gael eu cyhoeddi mewn seremoni ar-lein gydag Alex Jones yn cyflwyno.

Roedd dathlu mawr yng Nghaernarfon wrth i’r gyfres ddogfen bry ar y wal Dolig Ysgol Ni: Maesincla (Cwmni Darlun) gipio’r Rhaglen Adloniant Orau.

Rydyn ni wir wedi cael ein difyrru! Llongyfarchiadau enfawr i'r tîm. Producer Ffion Jon gives thanks to all those involved with Dolig Ni: Maesincla including “the children, the stars themselves – the best children in the world!” #CymruAwards pic.twitter.com/uB6dIzEOB5

— BAFTA Cymru (@BAFTACymru) October 24, 2021