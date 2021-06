Mae Menter Iaith Abertawe yn mynd i bartneriaeth gyda Gŵyl Ymylol Abertawe (The Swansea Fringe) eleni, gyda’r bwriad o “hyrwyddo digwyddiadau Cymraeg”.

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal rhwng Hydref 21-24, gyda cherddoriaeth, comedi, celf a mwy yn digwydd mewn gwahanol leoliadau ar draws y ddinas.

Bu’n rhaid i’r ŵyl gael ei gohirio y llynedd yn sgil y pandemig Covid-19.

Ond eleni, mae hi’n dychwelyd yn gryfach nag erioed, gyda 200 o berfformiadau yn digwydd dros bedwar diwrnod, yn ôl y trefnwyr.

Mae tocynnau cynnar eisoes ar werth ar gyfer yr ŵyl.

