Ar drothwy Wythnos Lleoliadau Annibynnol eleni, mae Neuadd Ogwen a Gruff Rhys wedi lansio eu gŵyl rithiol, Ara Deg 2020.

O ystyried ei bod hi’n amhosib croesawu cynulleidfa i’r ŵyl y llynedd, cafodd y cerddorion y cyfle i ddod i’r Dyffryn i recordio’u perfformiadau – gan ddefnyddio golygfeydd godidog yr ardal fel cefndir.

Y bwriad oedd creu “fersiwn gryno, ddigidol o’r ŵyl na fu”.

Bellach, mae modd gweld a chlywed perfformiadau gan Gruff Rhys, sydd wedi curadu’r ŵyl, Brìghde Chaimbeul, N’famady Kouyaté, Cerys Hafana a’r telynor Rhodri Davies – yn rhad ac am ddim.

Troi digwyddiad yn ŵyl

Cafodd gŵyl Ara Deg ei chynnal am y tro cyntaf yn 2019 – drwy hap a damwain yn fwy nag dim, fel yr eglura Dilwyn Llwyd, rheolwr Neuadd Ogwen.

“Oni ‘di bod yn holi Gruff – oedd o’n dod i Fethesda weithiau ac oedden ni’n cael sgwrs ynglŷn â be fysa ni’n gallu neud fel gig,” meddai.

“Ond yn lle meddwl am gig – be am i ni feddwl gwneud rhywbeth bach mwy gwahanol – felly dyma ni’n penderfynu gwneud diwrnod cyfa’ ohoni.

“Unwaith roedd ganddo ni dri diwrnod o ddigwyddiadau a llenyddiaeth a ballu – roedd hi’n amlwg wedi troi’n ŵyl…!

“Mwy na’m byd oherwydd mai Gruff sy’n curadu’r peth – a bod ganddo fo gymaint o syniadau.”

📢Perfformiadau byw ARA DEG 20 bellach yn ffrydio fel y mynnwch ar https://t.co/aYxCeJWz24 i gyd fynd ac Wythnos Lleoliadau Annibynol –

📢Live performances from ARA DEG 20 now streaming whenever you want on https://t.co/aYxCeJWz24 to coincide with Independent Venue Week pic.twitter.com/kVIqJHvpYq

— Gruff Rhys (@gruffingtonpost) January 26, 2021