Mae’r Comisiwn Ffiniau wedi datgan cynlluniau newydd ar gyfer etholaethau Ceredigion.

Ni fydd y cynlluniau arfaethedig yn dod i rym tan y bydd ymgynghoriad gyda’r cyhoedd i ddechrau dros gyfnod o’r wyth wythnos nesaf.

Mae’r Comisiwn a nifer o’r pleidiau gan gynnwys Plaid Cymru a’r Blaid Lafur wedi erfyn ar i’r cyhoedd anfon eu barn atynt fel ei bod yn cael ei ystyried.

Byddai’r newidiadau ar draws Cymru yn golygu bod nifer y seddi o bosib yn gostwng o 40 i 32 yn San Steffan.

O dan y cynlluniau newydd, bydd gogledd sir Benfro, sy’n rhan o etholaeth Preseli Penfro ar hyn o bryd, yn cael ei ychwanegu at etholaeth Geredigion.

Yn dilyn hynny, byddai trefi fel Abergwaun a Thyddewi felly yn pleidleisio dros yr un ymgeiswyr â Borth ac Aberystwyth.

Byddai’r etholaeth honno yn un o’r rhai hiraf yng Nghymru, gydag 85 milltir yn rhannu pentref Glandyfi yng ngogledd Ceredigion â Thyddewi yn Sir Benfro.

Nododd Elin Jones, Aelod Plaid Cymru Ceredigion yn Senedd Cymru, ei bod hi’n “amhosib dychmygu canfaso na gwasanaethu ardal mor faith â hyna.”

It’s 85 miles between Glandyfi and St David’s in the propsed new Ceredigion Preseli constituency. That’s a busy Zoom-MP for you!

And at least 10% of the Coast Path in 1 constituency!

85 milltir o Landyfi i Dŷ Ddewi. Amhosib dychmygu canfaso na gwasanaethu ardal mor faith a hyna. pic.twitter.com/5FUYiddZN9

— Elin Jones (@ElinCeredigion) September 8, 2021