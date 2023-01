Mae ymgyrch wedi’i sefydlu yn Awstralia yn gwrthwynebu refferendwm ar sefydlu pwyllgor ymgynghori yn y senedd i gynrychioli pobol frodorol y wlad.

Yn ôl yr ymgyrchwyr, fyddai’r pwyllgor ddim yn datrys y problemau sy’n eu hwynebu nhw.

Bydd y refferendwm, fydd yn cael ei gynnal yn ddiweddarach eleni, yn sefydlu Llais yr Aborijini ac Ynyswyr Torres Strait fydd yn gallu rhoi tystiolaeth i’r senedd ar faterion sy’n eu hwynebu nhw, a byddai’r refferendwm yn ychwanegu iaith at gyfansoddiad Awstralia sy’n tynnu sylw at bobol frodorol am y tro cyntaf erioed.

Mae’r ymgyrch sy’n annog y senedd i “gydnabod ffordd well” yn cynnwys rhai lleisiau blaenllaw, ac maen nhw’n galw am sefydlu pwyllgor trawsbleidiol i ganolbwyntio ar hawliau pobol frodorol yn hytrach na’r refferendwm ei hun.

Mae’r ymgyrchwyr hefyd yn beirniadu gwario cannoedd o filiynau o bunnoedd ar yr ymgyrch i sefydlu refferendwm, gan ddweud y gallai’r arian gael ei wario ar gymunedau brodorol.

Does dim modd addasu’r cyfansoddiad heb gynnal refferendwm.

Materion brodorol

Mae pobol frodorol Awstralia’n waeth eu byd na’r cyfartaledd cenedlaethol o ran mesurau cymdeithasol ac economaidd.

Yn ôl adroddiad gan y llywodraeth y llynedd, fe wnaeth y wlad fethu â chyrraedd hanner eu targedau i wella bywydau pobol frodorol.

Fe wnaeth y rhai sy’n gwrthwynebu refferendwm hefyd ddweud y gallai’r pwyllgor arfaethedig amharu ar y senedd drwy atal deddfwriaeth, ond mae swyddogion y llywodraeth wedi wfftio’r awgrym.

Mae’r Prif Weinidog Anthony Albanese wedi bod yn ceisio cefnogaeth i’r ymgyrch tros refferendwm, ond dim ond wyth refferendwm sydd wedi bod yn llwyddiannus o safbwynt y llywodraeth ers i Awstralia fod yn wlad annibynnol.

Mae’r gefnogaeth o blaid y refferendwm wedi gostwng o 53% i 47%, yn ôl y Sydney Morning Herald fis Medi y llynedd.