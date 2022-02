Mae hi’n “galonogol” gweld “Rwsiaid dewr” yn protestio yn erbyn y rhyfel yn yr Wcráin, yn ôl Jenny Mathers, Uwch Ddarlithydd Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae pobol wedi bod yn protestio yn eu miloedd mewn dinasoedd megis Mosgo a St Petersburg yn dilyn ymosodiad Rwsia ar ei chymydog.

The brave and good Russian people are here. Massive protest against Putin’s invasion of Ukraine near the Kremlin. Expect further uprisings despite the dangers of standing against Putin.

