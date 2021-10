Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi uno â Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â chasineb ar-lein tuag at ferched a menywod.

Fel rhan o’r ymgyrch, mae’r ddau sefydliad yn lansio adnoddau addysgol, gan gynnwys ffilm sy’n cynnwys nifer o chwaraewyr rhyngwladol Cymru yn tynnu sylw at enghreifftiau go iawn o gasineb at fenywod ac iaith casineb ar-lein.

Mae’n nhw o’r farn ei bod hi’n bwysig cydweithio yn dilyn y casineb tuag at bêl-droedwyr benywaidd ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod tymor 2020/21.

Roedd y casineb, a’r iaith casineb a gafodd ei defnyddio tuag at chwaraewr Dinas Caerdydd yn dilyn darlledu gêm gyntaf prif gynghrair menywod Cymru ar y teledu, yn pwysleisio’r angen am addysg ar y mater, meddai’r ddau gorff.

