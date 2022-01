Mae Clwb Pêl-droed Merched Caerdydd “yn ffodus” na chafodd unrhyw un anafiadau wedi i garreg gael ei thaflu tuag at eu bws.

Fe darodd y garreg eu bws wrth iddyn nhw deithio yn ôl o Rydychen, taith oedd eisoes yn un llawn siom ar ôl iddyn nhw golli o 2-0 yn erbyn tîm merched Oxford United.

Roedden nhw’n teithio ar hyd yr M4 ger cylchfan Coldra pan welon nhw blant yn taflu cerrig oddi ar bont uwchben y draffordd, ac fe aeth un ohonyn nhw drwy do haul eu bws.

Er bod difrod i’r bws, a gwydr wedi malu yn ei ganol, doedd neb o’r garfan wedi dioddef anafiadau o ganlyniad i’r digwyddiad, gyda’r garreg yn glanio ar sedd wag.

Roedd gan y bws 49 o seddi, ond roedd nifer o seddi yn wag oherwydd bod chwaraewyr yn cadw pellter cymdeithasol yn unol â rheolau Covid-19.

Dywedodd rheolwr y clwb fod yr unigolion wedi ymddwyn yn “hurt ac yn beryglus iawn”, ac y gallai’r sefyllfa fod wedi bod yn waeth o lawer pe bai’r garreg wedi taro’r gyrrwr, er enghraifft.

“Ar ein ffordd yn ôl o Oxford United W.F.C. heno (nos Sul, Ionawr 17), cafodd carreg ei thaflu drwy do haul ein bws wrth yrru ar y draffordd,” meddai’r clwb ar Facebook.

“Yn ffodus, roedd pawb ar y bws yn iawn ac ar eu ffordd adref.”

POV:

You’re on the way back from an away game and a rock is thrown off a bridge and through the bus window.

KIDS of today are IDIOTS!

Happened near the Coldra roundabout / Celtic Manor – Be careful if you’re near! pic.twitter.com/yaPe54KFzY

— Ben Thomas (@Benfthomas_10) January 16, 2022