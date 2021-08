Mae prif swyddog meddygol Lloegr wedi annog pobl i beidio oedi rhag cael dos cyntaf o’r brechlyn Covid-19.

Daw sylwadau’r Athro Chris Whitty wrth i ffigyrau newydd ddangos nad yw 55% o’r bobl sy’n dioddef o’r amrywiolyn Delta mewn ysbytai wedi cael eu brechu.

Roedd data gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr hefyd yn dangos bod bron i ddau draean o bobl o dan 50 sydd wedi marw gyda’r amrywiolyn heb dderbyn brechlyn.

Pwysleisiodd Whitty hefyd bod yna oedolion ifanc sydd wedi eu heffeithio’n wael iawn mewn rhai ysbytai.

“Mae’r mwyafrif helaeth o oedolion wedi cael eu brechu,” meddai ar ei dudalen Twitter.

“Mae pedair wythnos o weithio ar ward covid yn dangos y realiti llwm bod mwyafrif y cleifion covid sydd yn yr ysbyty heb eu brechu ac yn difaru oedi.

“Mae rhai yn sâl iawn, gan gynnwys oedolion ifanc.

“Peidiwch ag oedi rhag cael eich brechlyn.”

The great majority of adults have been vaccinated.

Four weeks working on a COVID ward makes stark the reality that the majority of our hospitalised COVID patients are unvaccinated and regret delaying. Some are very sick including young adults.

Please don't delay your vaccine.

— Professor Chris Whitty (@CMO_England) August 20, 2021