Mae’r BBC wedi cyhoeddi tudalen ar eu gwefan yn gwahodd pobol i gwyno am y sylw sydd wedi’i roi i farwolaeth Dug Caeredin – tra bod S4C yn cyfiawnhau atal yr amserlen arferol er mwyn dangos rhaglenni teyrnged i ŵr Brenhines Loegr.

Fe fu farw ddoe (dydd Gwener, Ebrill 10) yn 99 oed.

Roedd sianeli teledu’r BBC wedi bod yn dangos rhaglenni newyddion a theyrngedau iddo’n barhaus o ganol dydd tan ddiwedd yr amserlen ar ôl canol nos.

Mae tudalen ar wefan y BBC yn dwyn y teitl ‘Marwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Philip, Dug Caeredin – gormod o sylw ar deledu’r BBC’.

“Rydym yn derbyn cwynion am ormod o sylw ar deledu i farwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Philip, Dug Caeredin,” meddai neges ar y dudalen.

“Cofnodwch eich cyfeiriad isod i gofrestru cwyn am hyn – yna, byddwn ni’n anfon ymateb y BBC atoch chi unwaith y bydd ar gael.”

S4C

Wrth atal yr amserlen arferol ar S4C, fe wnaeth y sianel ddarlledu bron i chwe awr o raglenni newyddion a theyrnged iddo.

Yn sgîl newyddion y prynhawn yma ynglŷn â marwolaeth Tywysog Philip, Dug Caeredin, mae newidiadau i amserlen S4C.

In light of this afternoon’s news about the death of Prince Philip, The Duke of Edinburgh, there are changes to S4C’s schedule. pic.twitter.com/ZcwQVLf998

— S4C 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@S4C) April 9, 2021