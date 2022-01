Fe recordiodd y ferch 20 oed o Lanrhymni, Lauren Morais, un o ganeuon gorau 2021, ‘10/10’ gyda Sywel Nyw.

Ac yn 2022 mae’r actores, sy’n fyfyriwr yn y Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd, i’w gweld yn y ddrama ‘Y Gyfrinach’ ar S4C…

Sut wnaethoch chi gychwyn actio?

Wnes i gychwyn yn actio gwylan yn ein cân actol ni yn yr ysgol uwchradd, as you do!