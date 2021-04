Yn ôl yn 2015, o’n i adre ar Ddiwrnod San Steffan ac roedd Jurassic Park ar y teli am y trydydd tro yr wythnos ’na. Wnes i twît bach am jôc: “Film called Jurassic Park just started on ITV. Seems a bit far-fetched but I’m gonna stick with it”. Look, wnes i ddim dweud oedd e’n jôc ddoniol, olreit?