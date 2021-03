Dyma fi yn cyfrannu fy marn am gyfweliad stiwpid y miliwnyddion breintiedig o dan ofal y biliwnydd Oprah Winfrey.

Gwn y byddwch oll wedi cael hen ddigon o’r ddau lembo dwl a’u cwynion diddiwedd am bawb a phopeth. Ond, hei ho, rwyf am ychwanegu at yr artaith.