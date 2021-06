Gall pob clwb pêl-droed yng Nghymru nawr groesawu hyd at 100 o gefnogwyr yn ôl i’w stadiwm.

Gwnaed y penderfyniad gan Lywodraeth Cymru in dilyn digwyddiadau prawf llwyddiannus gan Gymdeithas Bêl-Droed Cymru (FAW) a welodd cefnogwyr yn dychwelyd i sawl gêm gyfeillgar ledled Cymru dros y pythefnos diwethaf,

Neithiwr, chwaraeodd CPD Caernarfon gêm gyfeillgar oddi cartref yn Gresffordd a’r sgôr oedd 2-2.

Heddiw cynhaliwyd nifer o gêmau ledled Cymru.

Ennillodd Bangor 1876 mewn gêm oddi cartref yn erbyn Y Rhyl 1879 o 1-0.

Y cefnogwyr sydd yn berchen y ddau glwb wedi iddyn nhw sefydlu clybiau hollol newydd.

Un a oedd yn edrych ymlaen at wylio gêm Cymru y prynhawn yma – ond a oedd yn hapus iawn hefyd i gael mynd i weld ei glwb lleol, Porthmadog, yn chwarae am y tro cyntaf ers 15 mis oherwydd y pandemig – oedd y Dr Simon Brooks.

Roedd Port yn chwarae yn erbyn y Waun gartref ar y Traeth.

Y sgôr ar hanner amser oedd 3-1 i’r tîm cartref.

Disgrifiodd Simon heddiw fel “diwrnod mawr ym mhêl-droed Cymru”.

Edrych ymlaen at wylio gêm Cymru wedyn, ond mae heddiw yn ddiwrnod mawr ym mhêl-droed Cymru am reswm arall hefyd, wrth i gefnogwyr gael dychwelyd i'r gemau am y tro cynta' wedi'r pandemig. Dyma ni nôl ar y Traeth @CPDPorthmadogFC ar ôl hoe o bymtheng mis! pic.twitter.com/GymV43xpKQ

— Simon Brooks (@Seimon_Brooks_) June 26, 2021