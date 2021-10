Mae Rishi Sunak wedi gwadu y bydd newidiadau i’r dreth ar gyfer teithwyr awyr yn arwain at gynnydd sylweddol mewn hediadau, gan gyfrannu at allyriadau carbon.

Defnyddiodd y Canghellor ei Gyllideb i dorri trethi ar hediadau rhwng meysydd awyr yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae hyn yn ymgais i roi hwb i feysydd awyr lleol “a dod â phobol at ei gilydd ledled y Deyrnas Unedig”.

Beirniadodd Llafur y penderfyniad gan ddweud ei fod yn “anghredadwy” ar drothwy uwchgynhadledd newid hinsawdd COP26 yn Glasgow yr wythnos nesaf.

Mae Rachel Reeves, Canghellor yr wrthblaid, yn mynnu y dylai pobol gael eu hannog i ddefnyddio trenau yn lle awyrennau.

Bydd hedfan o fewn y Deyrnas Unedig yn mynd yn rhatach, gyda’r dreth ar gyfer teithwyr awyr yn cael ei haneru.

Mae hyn wedi arwain at feirniadaeth gan y gwrthbleidiau y bydd yna filoedd yn fwy o bobol yn teithio ar awyrennau, ar adeg pan fo gweinidogion yn ceisio mynd i’r afael ar frys â newid yn yr hinsawdd.

Days before the start of COP26, the climate barely featured in the Chancellor’s speech. It gives Wales nothing on rail investment, the Chancellor instead deciding to make short-haul flights cheaper.

This is a short-term cop-out and the opposite of climate leadership.

