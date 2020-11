Roedd cyfraddau Covid-19 yn gostwng ym mhob rhan o Gymru, bron, erbyn diwedd y clo dros dro, mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos.

Roedd y gostyngiadau mwyaf ym Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Blaenau Gwent, sef y tri awdurdod lleol â’r cyfraddau uchaf.

Mae’r ffigurau, ar gyfer y saith diwrnod hyd at 9 Tachwedd, yn seiliedig ar brofion a gynhaliwyd yn labordai GIG Cymru a’r rhai a gynhaliwyd ar drigolion Cymru a brosesir mewn labordai masnachol.

Maent yn dangos bod nifer yr achosion newydd fesul 100,000 o bobl ym Merthyr Tudful wedi gostwng o 732.7 yn y saith niwrnod hyd at 2 Tachwedd i 434.3 yn yr wythnos hyd at 9 Tachwedd.

Yn Rhondda Cynon Taf mae’r gyfradd wedi gostwng o 571.2 i 345.3 yn yr un cyfnod, ac ym Mlaenau Gwent mae’r gyfradd wedi gostwng o 516.7 i 307.7.

Yr unig ardal lle’r oedd y gyfradd wedi codi oedd Ceredigion, lle cynyddodd o 48.1 i 111.4 – ac yng Ngwynedd, arhosodd yn sefydlog ar 53.0.

Oherwydd yr oedi rhwng unigolyn yn cael ei heintio, yn dangos symptomau, ac yna’n cael ei brofi, mae’n dal i fod yn rhy fuan i’r ffigurau adlewyrchu effaith y clo dros dro yng Nghymru, a ddaeth i ben yn swyddogol ddydd Llun (9 Tachwedd).

Ond mae’r duedd tuag i lawr yn y rhan fwyaf o’r wlad yn awgrymu y gallai’r ymchwydd diweddar mewn achosion fod wedi cyrraedd ei uchafbwynt.

Dyma’r cyfraddau diweddaraf yn llawn.

Mae’r ffigurau yn seiliedig ar ddata a gyhoeddwyd ar ddangosfwrdd Covid-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 13 Tachwedd.

Mae data ar gyfer y pedwar diwrnod diwethaf (Tachwedd 10-13) wedi’i hepgor gan ei fod yn anghyflawn ac yn tanddatgan gwir nifer yr achosion.

O’r chwith i’r dde, mae’r rhestr fel a ganlyn: enw’r awdurdod lleol; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 9 Tachwedd; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at 9 Tachwedd; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 2 Tachwedd; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at 2 Tachwedd.