Portread o Theo Davies-Lewis

Yn hanu o Lanelli ac yn byw yn Llundain, mae Theo Davies-Lewis yn sylwebu yn gyson ar wleidyddiaeth Cymru, ac yn frwdfrydig tros ddenu graddedigion yn ôl i’w famwlad.

Mae’n adnabyddus am ei waith sylwebu ar lu o blatfformau newyddion gwahanol gan gynnwys The Times, The Spectator, BBC Cymru, a Times Radio.