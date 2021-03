Portread o Gwyneth Keyworth

Mae Gwyneth Keyworth wedi actio yn rhai o gyfresi teledu enwocaf y ganrif hon, ond mae hi eisiau cyflawni mwy fyth, meddai.

Eisoes mae wedi actio yn y cyfresi anferthol Game of Thrones a The Crown, yn ogystal â The Trouble, Defending The Guilty a Black Mirror.