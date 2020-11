Mae Martin Pleass wedi dychwelyd at ei wreiddiau a dechrau dysgu siarad Cymraeg, ac mae’n feistr ar offeryn anghyfarwydd iawn – y gitâr delyn…

Prin fod yna gitarwyr roc sy’n fwy adnabyddus na Paul McCartney a Pete Townshend, dau o gewri The Beatles a The Who.

Ac mae cerddor o Benmachno yn medru brolio ei fod wedi cydweithio gyda Paul a Pete, ymysg llu o bethau diddorol eraill.