Storm Eunice – y diweddaraf

Mae Heddlu’r De wedi bod yn ymateb i alwadau am lori sydd wedi moelyd ar yr M4 yn ardal Margam.

#StormEunice | Westbound j37 pyle to j38 Margam, report of a lorry overturned. Traffic Wales Officers are attending.

Please expect delays and avoid the area using alternative routes.

^bp pic.twitter.com/YF0APkM2vj

— South Wales Police Control Room (@swp101) February 18, 2022