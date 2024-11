Mae’r gyfres yma’n bwrw golwg ar atgofion bwyd rhai o wynebau cyfarwydd Cymru a sut mae hynny wedi dylanwadu eu harferion bwyta heddiw. Y gantores, actores, a thrysor cenedlaethol, Margaret Williams, sydd wedi bod yn rhannu ei hatgofion bwyd yr wythnos hon. Mae Margaret Williams yn dod o Frynsiencyn, Ynys Môn yn wreiddiol ac wedi bod yn canu ers oedd yn dair oed. Hi oedd enillydd cyntaf Cân i Gymru yn 1969 ac roedd ganddi ei chyfres ei hun, ‘Margaret’ ar S4C rhwng 1982 a 1999. Mae eleni’n nodi 60 mlynedd union ers i’w gyrfa ddechrau pan ymddangosodd yn y gyfres adloniant Be Nesa?, gyda Ryan Davies. Mae hi bellach yn byw yng Nghaerdydd gyda’i gŵr, y darlledwr Geraint Jones…

S’gen i fawr o gof o beth ‘ro’n i’n bwyta’n blentyn ifanc iawn, ond mi ydw i YN cofio am ryw ffisig o’r enw Tenti Riwbob ( Tincture of Rhubarb) bob tro roedd salwch. Mi roedd o’r peth mwya’ dychrynllyd i’w gymryd a, wir, unwaith ro’n i’n ddigon hen i gwyno, chymrais i byth ddim ohono wedyn. Y “ffisig” arall fyddai Bara Llefrith, a chan fod gan fy nhad gymaint o ffydd ynddo, byddwn yn teimlo’n well yn syth ar ôl ei fwyta.

Doedd mam ddim yn coginio llawer pan ro’n i’n blentyn gan ei bod yn dioddef o’r “cricmala” – crud y cymalau, poenus dros ben, ag mi roedd wedi effeithio ar ei dwylo. Felly hefo nain fyddwn i’n bwyta rhan amlaf. Roedd hi’n wych am goginio, ac wrth ei bodd yn y gegin.

Y pryd fyddwn i’n gwirioni ag o fwya’ fyddai tatws-yn-popty ar ambell i Sul. Byddai nain yn coginio’r cig ar nos Sadwrn, a hithau a finna’n pigo ryw damaid bach, bach ohono bob un. Wedyn, bore Sul, mi fyddai’r tatws yn cael eu coginio’n ara’ bach tra roeddan ni yn y capel, ac mor braf fyddai cyrraedd nôl i arogl y bwyd oedd yn aros amdanon ni. Digon o lysiau wrth gwrs. Cario dau blatiad dros y ffordd wedyn i mam a nhad. Mi fyddwn i’n aml iawn yn gofyn i nain wneud ‘Junket’ yn bwdin, ynghyd â’r pwdin reis arferol.

Dwi’n cofio bydden i’n hoff iawn o fwyta tatws llaeth, sy’n swnio fel fy mod yn mynd nôl i oes yr Arth a’r Blaidd i bobol ifanc a chanol oed heddiw. Tatws wedi’u berwi, llaeth (enwyn) ar eu pen, a digon o halen – blasus. Yn sicr ’does dim arlliw o datws llaeth yn cael ei roi o flaen fy nheulu i heddiw, mae son amdano’n eu gwneud nhw reit sâl!

Byddwn yn mynd i dy ‘Anti Olwen ag Yncl Phil’ i de bob Sul, yn syth o’r Ysgol Sul. Yn ystod y tymor ffrwythau fel mefus, mafon, gwsberis, a llus, byddai Yncl Phil a finna’n mynd i’r ardd i bigo rhai, eu golchi a’u bwyta hefo hufen ffres i de. Wir, roedd te Anti Olwen fel pen-blwydd i mi – tair neu bedair “teisan blât” – teisan afal, gwsberis, mwyar duon – ac, un tro, pan ro’n i ryw dair oed, cyrraedd adra, a nain bob amser yn gofyn “be’ ges ti i de, be’ oeddat ti’n lecio fwya?”. A’r ateb gafodd hi oedd “teisan nionod Anti Olwen”. Fuo’ raid iddi ofyn i fy modryb beth oedd y deisan nionod ’ma, a’r ateb – teisan riwbob!

Wil, ŵyr Margaret Williams, sydd wrth ei fodd gyda phwdin bara menyn

Pan fydda’i eisiau’ cysur, does dim yn curo paned a theisan (cacen) i mi. A phan fydda’i wedi gwneud pwdin bara menyn, (mae fy ŵyr, Wil, wrth ei fodd hefo fo) mae ’na gysur enfawr o’i fwyta – ond pwys neu ddau ar y corff wedyn yn brawf o hynny!

Mae dewis fy mhryd bwyd delfrydol ru’n fath a dewis fy hoff gân – amhosib! Ond dw i ’di bod yn hynod lwcus o fod wedi trafeilio llawer iawn, a chael bwyta mewn bwytai, gwestai, a llongau moethus dros ben. Ond llefydd hefo bwyd a naws naturiol, tebyg i The Walnut Tree ger Y Fenni fyddai’r bwyty roeddem yn arfer mynd iddo dro ar ôl tro beth amser yn ôl.

Margaret Williams a’i gŵr, Geraint, yn y bwyty Eidalaidd yn Funchal, Madeira

Yn ddiweddar, wel, ers blynyddoedd maith bellach, rydym bob amser yn cael bwyd bendigedig mewn bwyty Eidalaidd yn Funchal, Madeira. Mae’r bwyty yn perthyn i westy Reids yno ac mi arhoson ni yn y gwesty pan oeddwn yn dathlu fy mhen-blwydd yn 70, a chael pryd delfrydol yn wynebu’r môr ar noson boeth ym mis Gorffennaf. Dw i’n cofio mai’r prif gwrs oedd cig oen wedi’i goginio’n berffaith, tri math o bwdin yn cynnwys “chocolate bombe“, brownies hefo rhywbeth yn debyg i hufen ia arnyn nhw, ond mewn gwirionedd rydych yn arllwys saws caramel poeth arno, ac mae’r cyfan yn torri’n feddal dros y brownies, melys a moethus – “noti ond neis”! Mae’n debyg fod y pwdin yna’n gyffredin erbyn hyn.

Y ‘chocolate bombe’ a gafodd Margaret ar ei phen-blwydd yn 70 oed yn Madeira

Bwyd sy’n fy atgoffa o’r Gaeaf yn ddiamheuol ydi lobsgóws, cig, a llond sosban o lysiau maethlon. S’dim byd tebyg ar noson oer yng nghanol misoedd Ionawr a Chwefror. Dw i’n cofio ffilmio drama Maria yn Aberdaron un Chwefror eithriadol o oer. Gorfod rhedeg i’r môr rhewllyd am 10 y nos, ac o, mor braf oedd cyrraedd nôl i’r gwesty a chael powliad o gawl poeth. Doedd o ddim llawn cystal â lobsgóws, ond nesa peth. Dw i’n hoff iawn o basta Tagliatelle hefo saws pesto hefyd. Mi fyddai’n gwneud digon o’r saws a rhewi peth ar gyfer pryd arall.

Pan fyddwn i’n coginio i bobol eraill, cinio rhost fyddwn i’n wneud bob tro, a rhaid imi ddweud fy hun, mod i’n dipyn o seren am wneud grefi! ‘Tawn i’n coginio i rywun heddiw, byddai’n well gen i wneud te pnawn gan mod i wrth fy modd yn gwneud bara brith, cacennau sbwng Fictoria, lemwn, coffi, siocled…

Rysait gan Margaret Williams yng nghylchgrawn Sbec

Does dim llawer o son am Delia dyddiau’ hyn, ond mi fyddwn i’n arfer gwneud ei rysetiau Nadolig hi – mins peis, cacen, a phwdin Dolig. Erbyn hyn dw i’n dilyn ryseitiau Nigella. Deud y gwir, ma’ gen i bentwr o lyfrau coginio yn y tŷ, ac yn cael yr un pleser o’u darllen bron ru’n fath a baswn yn darllen nofel, ond tueddu i ddarllen y rysetiau, edrych ar y lluniau, a deud: “O ma’ raid imi ’neud hwnna” neu “Wel, mi wna’i hwnna fory “… ond, rhan amla’, dydy ’fory’ byth yn cyrraedd!