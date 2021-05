Etholiad Senedd 2021

Bore o lawenhau

Trannoeth diwrnod y cyfri (yr un cyntaf, ta beth), mae’r ymgeiswyr llwyddiannus yn dal i fod yn hynod falch â’u buddugoliaethau.

Mae Peter Fox, a enillodd yn Sir Fynwy, wrth ei fodd, tra bod Lee Waters, y person cyntaf i ennill yn Llanelli mewn dau etholiad yn olynol, ddim cweit yn gallu credu’r peth…

Very humbled to be elected as MS for the Monmouth Constituency. Sincerest thanks to all those who voted for me. Huge thanks to @RichardJohnRJ my agent for his outstanding leadership, and the fantastic support of @MonmouthCA and our tremendous team of supporters #Monmouth21

— Peter Fox (@PeterFoxMS) May 8, 2021