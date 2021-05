Mae’r ddeiseb a gafodd ei lansio’r wythnos yma, sy’n galw am orseddu’r Wyddfa ac Eryri fel yr unig enwau dilys, yn sicr yn haeddu pob cefnogaeth.

Mae’r gwead rhwng ein hiaith a’n tirwedd yn rhan gwbl hanfodol o’n hunaniaeth, ac mae diogelu’r dreftadaeth hon yn flaenoriaeth hollbwysig.

Mae’n amlwg fod y syniad o gael gwared ar enw Saesneg ein mynydd uchaf yn un sydd wedi denu sylw ac wedi cydio yn nychymyg llawer.

Ar yr un pryd, mae hi lawn cyn bwysiced ein bod ni’n ystyried sut mae cyflawni hyn yn ymarferol. I fod yn effeithiol, rhaid i unrhyw ymgyrchoedd i’r perwyl gael eu cynllunio a’u trefnu’n ofalus, gyda thargedau clir a gweladwy.

Er ei bod yn iawn disgwyl i Barc Cenedlaethol Eryri gymryd y cam cyntaf, dydyn nhw ddim am allu disodli’r enw ‘Snowdon’ ar eu pen eu hunain.

Mae’n broses a fydd yn gofyn am gydweithrediad ac ymdrechion dygn gan bartneriaeth o gyrff cyhoeddus – a phenderfyniad miloedd o unigolion – i gael y maen i’r wal.

Yn y cyfamser, mae mwy fyth o frys i ymwrthod â’r gair gwaeth ‘Snowdonia’, a gall hwn fod yn nod haws nesáu ato yn y tymor byr.

Mae hyn oherwydd mai’r un peth sydd gan Barc Cenedlaethol Eryri reolaeth lwyr drosto ydi ei enw ei hun.

Ar hyn o bryd, mae gweithgor o fewn y Parc yn edrych yn fanwl ar bob agwedd o ddiogelu enwau lleoedd Cymraeg o fewn ei diriogaeth – sy’n ddigon rhesymol.

Ar y llaw arall, does dim mymryn o raid i Awdurdod y Parc ddisgwyl tan i’r gweithgor hwn gwblhau ei waith cyn penderfynu ar eu henw eu hunain.

Y cyfan sydd angen i’r aelodau ei wneud ydi llunio a phasio cynnig yn dweud mai ‘Parc Eryri’ (fyddai dim angen ei gymhlethu efo’r gair ‘cenedlaethol’) fydd eu henw o hyn ymlaen, ac mai fel Eryri yn unig y bydd yr ardal o’i fewn yn cael ei hadnabod. (Hyd yn oed pe byddai anawsterau cyfreithiol cymhleth, dydyn nhw’n ddim na allai ewyllys gwleidyddol ei oresgyn.)

Pe bai Eryri yr unig enw ar gorff swyddogol cyhoeddus, byddai’n rhaid i gyrff eraill – gan gynnwys y BBC – gydnabod yr enw hwnnw ar unwaith. Ni fyddai hyn lawn mor wir i’r un graddau am enw mynydd.

Byddai’n gyrru neges ddiamwys i’r byd bod Eryri yn lle gwahanol, ac yn lle sy’n benderfynol o warchod ei iaith a’i ddiwylliant yn ogystal â’i amgylchedd.

Mi fyddai dadlau chwerw, wrth gwrs. Mi fyddai’r lobi dwristaidd uchel ei chloch yn sicr o godi bwganod na fyddai cymaint o ymwelwyr yn dod yma.

Ar ôl gweld y llanast mae’r gormodedd o dorfeydd yn ei wneud fodd bynnag, mae’n ddigon posibl y gallai dadleuon o’r fath fod yn gledd digon daufiniog.

Ar adeg pan mae cymaint o bobl leol yn cael eu cythruddo gan effaith gorddatblygu twristaidd, dyma’r amser i daro’r haearn pan fo’n boeth.

Faint bynnag o wrthwynebiad a fyddai, mae diogelu a dyrchafu enwau Cymraeg cynhenid ein tirwedd yn frwydr sy’n rhaid ei hennill.

Roedd y ffordd roedd enwau Cymraeg yn destun sbort ar y rhaglen Have I got News for You yr wythnos ddiwethaf yn dangos pam ei bod yn hen bryd inni galedu ein penderfyniad.

Yn sgil yr holl orddatblygu, gallai newid delwedd yr ardal i bwysleisio mwy ar ei threftadaeth a’i hamgylchedd apelio at drwch helaeth o bobl sy’n gwerthfawrogi harddwch a thawelwch Eryri.

Does dim amheuaeth fod yr enw ‘Snowdonia’ bellach wedi mynd i gael ei gysylltu â rhyw fath o faes chwarae antur i ogledd-orllewin Lloegr. Sy’n rheswm arall dros iddo gael ei daflu i’r un bin sbwriel ag enwau imperialaidd Seisnig fel ‘Rhodesia’ ac ‘Ayer’s Rock’.

Byddai i Barc Eryri arddel enw uniaith Gymraeg iddo’i hun yn gam pwysig ymlaen ac yn gosod sail gadarn ar gyfer diogelu enwau cynhenid eraill maes o law.

Boed i aelodau ei awdurdod godi i’r her a gwneud safiad o’r fath yn ddi-oed wrth i Eryri wynebu’r bygythiad mwyaf ers dyddiau Edward y Cyntaf i’w hunaniaeth Gymraeg.