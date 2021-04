Mae’n bosibl y gallai’r cynlluniau am Uwch Gynghrair Ewropeaidd newydd, yr ‘European Super League’, fygwth chwaraewyr tîm cenedlaethol Cymru.

Daw hyn ar ôl i UEFA rybuddio y gallai chwaraewyr y 12 clwb gael eu gwahardd rhag chwarae i’w timau cenedlaethol – gan gynnwys yng Nghwpan y Byd a’r Ewros – “cyn gynted â phosibl”.

Mae AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Lerpwl, Manchester City, Manchester United, Real Madrid a Tottenham Hotspur wedi ymrwymo i greu’r gystadleuaeth newydd.

