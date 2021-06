Da oedd clywed Gweinidog y Gymraeg Jeremy Miles yn dadlau’r angen yr wythnos yma am sicrhau “pwyslais ar ddiogelu cymunedau yng Nghymru lle mae’r Gymraeg yn brif iaith”.

Mae’n holl bwysig ei fod yn cael pob anogaeth i weithredu’n gadarn ar hyn.

Mae’r modd mae cymaint o’r cymunedau hyn yn cael eu meddiannu’n gynyddol gan brynwyr tai o ddinasoedd Lloegr yn gofyn am lawer mwy o flaenoriaeth iddyn nhw mewn unrhyw ymdrechion i gynnal y Gymraeg.

A phe bai’n rhaid dewis, ydi, mae sicrhau y bydd yn dal i fod ardaloedd yng Nghymru lle mae’r Gymraeg yn brif iaith yn 2050 yn bwysicach nag a fydd cyfanswm o filiwn o siaradwyr neu beidio erbyn y flwyddyn honno.

Mae cynnal trwch siaradwyr mewn ardal yn hollbwysig o safbwynt y defnydd a wneir o’r iaith a hefyd ei chynaliadwyedd hirdymor. Mae astudiaeth o’r Alban a gafodd ei gyhoeddi y llynedd yn dangos sut mae esgeuluso cadarnleoedd yr Aeleg ar yr ynysoedd gorllewinol wedi gyrru’r iaith yn agos iawn at y dibyn yno.

P’run bynnag, mae diogelu Cymreictod ein cadarnleoedd yn fwy na mater o iaith yn unig. Pan fo cymeriad, diwylliant a hunaniaeth rhai o’n hardaloedd hyfrytaf o dan fygythiad, mae’n fater o’r pwys mwyaf i Gymru gyfan. Fel y cydnabu’r Prif Weinidog Mark Drakeford yn ddiweddar, mae’r cadarnleoedd hyn “yn rhan hanfodol o’r hyn sy’n gwneud Cymru yr hyn ydyw”.

Ac mae hyn yn golygu’r angen am ryw fath o gydnabyddiaeth swyddogol i’w hynodrwydd diwylliannol. Yn union fel mae Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yn cael eu cydnabod yn amgylcheddol, mae angen yr un parch at leoedd o arwyddocâd diwylliannol hefyd.

Mae effeithiau gor-dwristiaeth, wrth gwrs, yn taro llawer i ardal arall heblaw cadarnleoedd Cymraeg, ac mae’n gwbl resymol mynnu bod y llywodraeth yn cymryd mesurau llym lle bynnag mae angen hynny i’w gwneud yn haws i bobol leol gael tai.

Ar yr un pryd, ddylai hyn ddim cael ei ddefnyddio fel unrhyw rwystr i’r llywodraeth rhag cymryd camau ychwanegol yn sgil yr argyfwng diwylliannol penodol sy’n taro cadarnleoedd pwysicaf y Gymraeg.

Nid ail gartrefi ydi’r unig fygythiad

Lawn cyn bwysiced â gweithredu gan y llywodraeth a’r cynghorau, mae angen i ymgyrchwyr iaith hefyd fod ag amcanion a negeseuon miniocach a chliriach.

Wrth gwrs, mae dicter penodol ar hyn o bryd tuag at bobol o’r tu allan yn cipio tai i’w defnyddio fel lleoedd i ddod ar wyliau pan fo pobol leol yn methu â chael to uwch eu pennau.

Ar yr un pryd, mae yna berygl gwirioneddol i’r ymgyrch yn erbyn yr argyfwng tai yng nghefn gwlad fynd yn ddadl ideolegol ynghylch ail gartrefi yn unig.

Rhaid inni beidio ag anwybyddu’r bygythiad mwy fyth y bydd degau o filoedd o bobol o Lerpwl a Manceinion yn llygadu tai yng nghefn gwlad Cymru fel lleoedd i fyw a gweithio ohonynt. Mi fydd llawer o’r rhain yn gallu dadlau mai dyma fydd eu prif gartref os nad eu hunig gartref – ond bydd eu heffaith o leiaf cynddrwg o ran codi prisiau tai o gyrraedd pobl leol, ac ar holl ddiwylliant a hunaniaeth yr ardaloedd.

Fydd dadlau ar sail dogma gymdeithasol yn erbyn ‘tai haf’ yn dda i ddim yn erbyn y bygythiad hwn, a ph’run bynnag, does dim o’i le mewn cyfleoedd cynyddol i weithio o gartref. Yn wir, gallai’r cyfleoedd newydd hyn alluogi llawer mwy o Gymry i fyw a gweithio o bell o gefn gwlad, gan gyfrannu yn ei dro at leihau gor-ddibyniaeth ein hardaloedd ar dwristiaeth.

Nod moesol gyfiawn

Yn hwyr neu’n hwyrach, bydd yn rhaid i bawb ohonom sy’n credu yn nyfodol y Gymraeg fod yn fwy agored a gonest ynghylch sail ein gwrthwynebiad i’r math o newid poblogaeth sy’n Seisnigo ein cadarnleoedd. Rhaid fydd meithrin ynom ein hunain yr argyhoeddiad a’r hyder fod diogelu Cymreictod a chymeriad unigryw’r ardaloedd hyn, a mynnu chwarae teg i’w brodorion, yn nod teilwng, anrhydeddus a moesol gyfiawn.

Pan fo’n hardaloedd Cymreiciaf o fewn can milltir i ardaloedd yng ngogledd-orllewin Lloegr sydd ganwaith yn fwy poblog na nhw, ac sydd â llawer iawn mwy o drigolion cyfoethocach, does gan Gymry lleol ddim gobaith cystadlu am dai. Nid defnyddio iaith ymfflamychol ydi haeru bod cymeriad ein cadarnleoedd gwerthfawrocaf fel Eryri a Llŷn mewn perygl o gael ei ddifetha’n llwyr mewn sefyllfa o’r fath – ond ffaith.

Nid mynd yn groes i egwyddorion amrywiaeth ddiwylliannol chwaith yw codi llais yn erbyn y ffordd mae ardaloedd fel hyn yn cael eu gweddnewid dros nos. Mae’r rhan fwyaf ohonom yn ymfalchïo yn yr amrywiol bobol o lu o wahanol genhedloedd – gan gynnwys Saeson wrth gwrs – sydd wedi dod yn rhan o’r gymdeithas Gymraeg dros y blynyddoedd ac wedi ei chyfoethogi’n ddirfawr wrth wneud hynny.

Ond os ydi amrywiaeth ddiwylliannol am olygu unrhyw beth, dylai ardaloedd lle’r mae’r Gymraeg yn dal yn brif iaith hefyd gael eu cydnabod fel rhan annatod o unrhyw amrywiaeth ddiwylliannol ystyrlon. Rhaid deall nad ychwanegu at amrywiaeth ddiwylliannol mae’r mewnfudiad Seisnig presennol yn ei wneud, ond yn hytrach gyfrannu at ei ddileu.

Y neges waethaf bosibl y gellid ei chyfleu i unrhyw ddarpar brynwyr ail gartrefi ydi y byddai’n well iddyn nhw ddod yma i fyw’n barhaol. Does dim osgoi’r ffaith mai po fwyaf o Saeson fydd yn symud yma i fyw, lleiaf fydd y cymhelliad iddynt wneud ymdrech i ddysgu ynganu enwau lleoedd Cymraeg, heb sôn am ei siarad.

Problem yn Lloegr

Wrth gwrs, mae mewnfudo o’r dinasoedd i gefn gwlad a’r parciau cenedlaethol yn peri pryder mawr mewn rhannau o Loegr yn ogystal. Mae digon o bobol leol yno wedi bod yn llafar eu gwrthwynebiad hefyd.

Ond mae fel pe bai agwedd yng Nghymru ei bod rywsut yn fwy ‘derbyniol’ i ardaloedd fel hyn o Loegr wrthwynebu mewnfudiad eu cydwladwyr o’r dinasoedd nag y byddai i Gymry wneud hynny. Mae’n werth meddwl am funud pa mor wrthun ydi agwedd o’r fath a faint o adlewyrchiad ydyw o’n hisraddoldeb fel Cymry. Mae’n gyfystyr â derbyn na ddylem fod â’r un hawliau ag ardaloedd yn Lloegr i godi llais dros ein cymunedau a’n pobol.

Mae’r gwahaniaethau mewn diwylliant a hunaniaeth rhannau o gefn gwlad Cymru a dinasoedd Lloegr yn golygu bod llawer mwy o reswm gynnon ni dros geisio wrthsefyll y math hwn o symudiad poblogaeth. Rywsut neu’i gilydd, mae’n rhaid mynd ati i godi ymwybyddiaeth glir ledled Prydain fod ardaloedd o Gymru sydd o arwyddocâd diwylliannol eithriadol a lle mae mewnfudo’n ennyn teimladau cryf iawn ynddynt yn lleol.

Rhaid sicrhau felly fod hynny ag y bo modd o ddarpar brynwyr yn cael y neges na all y croeso iddynt fod yn ddiamod. Mae gofyn i’r neges honno hefyd fod yn ddiamwys ac mewn iaith maen nhw’n ei deall: ‘Don’t even think of buying a house here’ yw’r hyn sydd angen ei gyfleu i ddegau o filoedd o ymwelwyr yr haf yma. Mae angen mwy na hen drawiadau fel ‘Cofiwch Dryweryn’ a ‘Nid yw Cymru ar Werth’ yn erbyn y bygythiad newydd.

Rhaid cydnabod y gall unrhyw Saeson sydd â’u bryd ar symud i Gymru fod yn unigolion cwbl resymol a goleuedig, ac na ddylid yn y mwyafrif o achosion eu beio’n bersonol mewn unrhyw ffordd. Ar yr un pryd, mae’n bwysig eu bod nhw’n deall hefyd fod talu prisau afresymol am dai yn weithred sylfaenol wrthgymdeithasol a hunanol sy’n bygwth ffordd o fyw a hunaniaeth y boblogaeth frodorol.