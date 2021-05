Mae’r rhan fwya’ o bobol bellach yn gwybod am yr ocsiwn sydd i fod i gael ei gynnal yn nechrau mis Gorffennaf yn Lerpwl.

Dyna pryd y bydd hen fwthyn Bryn Canaid, Uwchmynydd, ger Ynys Enlli yn mynd o dan y morthwl – gallwch ddarllen am y cefndir o’r rhifyn diweddaraf o Golwg heb wal dau, isod.

Ddylai’r arwerthiant ddim cael digwydd

Y disgwyl ydi pris o tua hanner miliwn o bunnoedd.

Ond ddylai’r arwerthiant ddim cael digwydd.

Un rheswm amlwg ydi problemau’r pandemig a’r ffaith fod yr arwerthiant yn yr union ran o Loegr lle mae amrywiad India ar ei waetha’.

Pe bai pobol leol eisio cynnig am y tŷ yn un o ardaloedd pwysica’r diwylliant Cymraeg, mi fyddai’n rhaid iddyn nhw deithio can milltir go lew i ardal lle mae ofn am iechyd.

Ond, wrth gwrs, ddylai’r arwerthiant ddim cael digwydd yn Lerpwl unrhyw bryd.

Os ydi Llywodraeth Cymru o ddifri am ddechrau gweithredu i atal chwalfa’r Gymru wledig oherwydd ail gartrefi a trawsnewidiad poblogaeth, dyma le iddyn nhw ddechrau.

Un newid bach ond symbolaidd fyddai mynnu, os oes arwerthiant, bod rhaid i dŷ gael ei werthu o fewn cyrraedd cyfleus i’r ardal lle y mae o.