Ar un olwg, mae’n ymddangos bod yna ddrama newydd gan Shakespeare yn cael ei pherfformio yng Nghaeredin – fersiwn tu chwith o Macbeth.

Yn honno, roedd yna wraig ofnadwy o uchelgeisiol yn ceisio gwthio dyn i gipio grym; yn hon, mae dyn ofnadwy o fyfïol yn ymgyrchu i danseilio dynes fwy pwerus na fo.

Eironi chwerw ydi prif nod llawer o drasiedïau, lle mae gwendidau a chryfderau’r prif gymeriadau yn y pen draw yn eu harwain at farwolaeth neu fethiant.

Yn yr achos yma, yr eironi ydi y gallai dicter personol un o brif arwyr y mudiad annibyniaeth yn yr Alban wneud mwy o ddifrod i’w achos nag yr un o’i elynion.

Ffyrnig a ffiaidd

Ers misoedd, mae peth o’r gwrthdaro o fewn plaid yr SNP wedi bod yn ffyrnig ac, ar adegau, yn ddigon ffiaidd, yn enwedig yn y cyfryngau cymdeithasol – rhan o stori’r Alban (a Chymru o ran hynny) ydi bod cydwladwyr yn gallu bod yn gasach at ei gilydd na neb arall.

Yr unig elfen wleidyddol amlwg ydi fod cefnogwyr Alex Salmond eisiau i lywodraeth Nicola Sturgeon wthio’n galetach am annibyniaeth ac wfftio barn San Steffan ynghylch refferendwm.

Un o’r dadleuon o’r ochr arall ydi fod angen gweithredu mor gyfansoddiadol â phosib er mwyn sicrhau cefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd a’r gymuned ryngwladol pe bai annibyniaeth yn dod.

Dyna’r un benbleth ag y mae Catalunya wedi’i hwynebu – yn wyneb llywodraeth mwy pengaled fyth – ond nid dyna hanfod yr hyn sy’n digwydd yn yr Alban. Brwydr bersonol ydi hon… efo cyfryngau yn Lloegr a gwleidyddion yr Undeb yn cydio’n llawen ynddi i ymosod ar holl sefydliadau datganoli’r Alban.

Pwysau ar Sturgeon

Yr hyn sy’n anodd ei ddeall ydi union bechod honedig Nicola Sturgeon – ai ei bod hi wedi rhoi ffafraeth annheg i’w hen ffrind ac athro gwleidyddol, neu ei bod hi wedi dylanwadu ar yr awdurdodau yn hollol fel arall? Mae ei gelynion yn dweud y ddau beth.

Y peryg iddi hi ydi y gall hi fod wedi gwneud ambell gamgymeriad yn ystod y broses ac y bydd y manylion hynny yn codi’r cwestiwn am gynnal côd y gweinidogion a rheoliadau o’r fath. Ar eu gwaetha’, efo’r gwaetgwn gwleidyddol o’r tu allan, mi allai hynny arwain at bwysau iddi ymddiswyddo.

Hyd yn hyn, does yna ddim un cyhuddiad cwbl ddamniol wedi ei wneud ac, o gofio #MeToo ac ymgyrchoedd tebyg, mae’n bosib bod cydymdeimlad y rhan fwya’ o bobol yr Alban yn fwy efo Nicola Sturgeon nag Alex Salmond.

Arolygon barn

Y rhyfeddod arall ydi methiant y ffrae i effeithio llawer – hyd yma, beth bynnag – ar yr arolygon barn ynghylch annibyniaeth a’r SNP. Pe bai Nicola Sturgeon yn gorfod mynd, mi allai hynny newid ond mae’n ymddangos mai problem dros dro fyddai honno.

A phe bai pobol yr Alban yn teimlo bod arweinydd poblogaidd wedi ei gwthio o’r neilltu i blesio gwleidyddion a chyfryngis Llundain, mi allai’r pendil chwifio fel arall.

Mae honna hefyd yn elfen mewn trasiedïau – pobol yn gweithredu i geisio cyflawni un peth ac yn llwyddo i wneud y gwrthwyneb.