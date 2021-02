Mae penderfyniad Plaid Cymru i ymrwymo i gynnal refferendwm ar annibyniaeth yn nhymor nesaf Senedd Cymru yn un digon dealladwy ar un ystyr.

I ddechrau, mae’n addewid hawdd iawn ei wneud gan eu bod nhw’n gwybod na fydd byth rhaid iddyn nhw ei wireddu. Maen nhw’n hynod o annhebygol o ffurfio llywodraeth heb sôn am gael mwyafrif llwyr dros bawb. Y canlyniad mwyaf realistig y gall Plaid Cymru obeithio amdano yn yr etholiad nesaf ydi sefyllfa lle bydd ar Lafur angen eu help i ffurfio clymblaid.

Gallwn fod yn sicr mai’r prif esboniad dros ymrwymiad o’r fath ydi yn y gobaith y bydd annog rhai o aelodau YesCymru ymgyrchu ar eu rhan.

Ar yr un pryd does dim cyfiawnhad dros addo rhywbeth a fyddai’n ffolineb pur. Er bod y poliau piniwn yn awgrymu cynnydd yn y gefnogaeth i annibyniaeth, does yr un wedi awgrymu’r siawns leiaf o ennill refferendwm o’r fath.

Gwallgofrwydd hefyd fyddai hyd yn oed meddwl am gynnal refferendwm heb benderfynu pa raddau o annibyniaeth y byddai cefnogwyr yn eu ffafrio.

Y ffaith amdani ydi mai delfryd annelwig ac amwys ydi ‘annibyniaeth’ o hyd i’r mwyafrif llethol o genedlaetholwyr Cymreig – yn union fel roedd ‘Cymru rydd’ iddyn nhw mewn blynyddoedd a fu.

Comisiwn Annibyniaeth

Mae’n wir fod Comisiwn Annibyniaeth Plaid Cymru wedi gwneud ymdrech drylwyr wrth ymdrin ag amcanion cyfansoddiadol y blaid. Mae’n ymddangos fod y rhan fwyaf o’i aelodau’n bobl sydd â’u traed yn gadarn ar y ddaear a bod mwy nag un ohonyn nhw’n anhapus efo’r penderfyniad i addo refferendwm.

Ar yr un pryd, mae’n amlwg fod gan Blaid Cymru lawer iawn o gwestiynau o hyd i’w hateb cyn meddwl am gynnal refferendwm ar annibyniaeth.

A fydden nhw’n ffafrio gweld Cymru annibynnol mewn undod ariannol â Lloegr? Yn rhan o’r undeb tollau a marchnad sengl? Yn ddarostyngedig i goron Lloegr?

Mae’n ddigon teg bod YesCymru yn fwriadol osgoi cwestiynau o’r fath ac yn gallu cyfiawnhau gwneud hynny. Ond fyddai dim gobaith ymladd refferendwm heb atebion diamwys.

A’r drwg ydi eu bod nhw’n gwestiynau nad oes atebion cwbl foddhaol iddyn nhw. Byddai torri’n rhydd oddi wrth undod ariannol a thollau a marchnad sengl yn debygol o olygu ffin galed rhwng Cymru a Lloegr. Dyma fyddai’r sefyllfa, wrth gwrs, pe bai Plaid Cymru’n gwireddu ei breuddwyd o fod yn aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd. Mae’n gwbl gymeradwy fel delfryd, ond faint o bobl Cymru – hyd yn oed o blith y lleiafrif sy’n dweud eu bod yn cefnogi annibyniaeth – a fyddai’n barod i ymwahanu mor llwyr â hyn oddi wrth Loegr?

Annibyniaeth mewn enw yn unig?

Ar y llaw arall, byddai parhau mewn undod ariannol a marchnad sengl gyda Lloegr yn golygu parhad cryn dipyn o undod gwleidyddol hefyd. Rhyw fath o ‘annibyniaeth mewn enw yn unig’ fyddai hynny i raddau helaeth.

Un o’r pethau mwyaf naïf yn natganiad Plaid Cymru ddoe ydi’r dyhead i Brydain fod yn ‘ynys o genhedloedd cydradd, rhydd ac annibynnol’. Mae hynny’n ffantasi llwyr pan fo Lloegr yn cyfrif am 85% o boblogaeth yr ynys. Mae’r anghydbwysedd sylfaenol hwn yn un o’r prif ddadleuon yn erbyn rhyw fath o drefniant ffederal i Brydain, wrth gwrs. Mae am fod yr un mor wir mewn unrhyw sefyllfa o bartneriaeth o wledydd lled-annibynnol hefyd.

Mae’n amlwg i mi mai’r unig beth sy’n mynd i ffrwyno goruchafiaeth y Saeson ar yr ynysoedd hyn ydi rhyw fath o fframwaith Ewropeaidd sy’n clymu’r holl wledydd at ei gilydd.

Dyna pam fod Brexit yn gymaint o ergyd i ddyheadau’r mudiad cenedlaethol, ac yn cymhlethu’r sefyllfa’n ddirfawr – a chystal ydi bod yn onest ynglyn â hynny.

Gyda chenedlaetholdeb Seisnig Brexit yn gyfeiliant parhaus – ymadroddion fel ‘Now that we have regained our independence as a sovereign nation …’ – does dim o’i le ar ddal ein tir a dweud y byddai’n ganmil gwell gynnon ni fod yn rhan o’r Undeb Ewropeadd nag mewn undod gwleidyddol efo Lloegr.

Ond mae’n rhaid inni gyfaddef mai lleiafrif bach iawn o bobl Cymru a fyddai’n barod i bleidleisio dros dorri cysylltiad â Lloegr i fod mewn undod gwleidyddol â thir mawr Ewrop.

Y gwir raniad gwleidyddol

Ffordd fwy ystyrlon ac ymarferol o ymdrin ag annibyniaeth fyddai mewn termau o raddfeydd o annibyniaeth yn hytrach nag fel nod absoliwt.

Cwestiwn pwysicach o lawer na sut fath o annibyniaeth fyddai’n addas i Gymru yn y dyfodol ydi pa raddau o annibyniaeth y mae gobaith iddi eu hennill ar hyn o bryd.

Er na chafodd lawer o sylw ar y pryd, un o’r arolygon barn mwyaf arwyddocaol i gael ei gyhoeddi gan YesCymru dros y misoedd diwethaf oedd un yn dangos fod hyd at 60% o blaid pwerau cryfach i Senedd Cymru.

Cytuno a phenderfynu ar yr uchafswm o bwerau ychwanegol y byddai’r 60% yma yn ei gefnogi ydi’r allwedd i fwy o annibyniaeth i Gymru ar hyn o bryd.

Mae’n wir fod holl egwyddor datganoli o dan fygythiad bellach, wrth i’r rheini sydd ag obsesiwn am sofraniaeth Seisnig ddadlau dros ddiddymu Senedd Cymru. Mae hyn yn rheswm pwysicach fyth dros gynnal undod y 60% sy’n cefnogi grymoedd cryfach.

Y peth olaf sydd ei angen ydi polareiddio rhwng y rheini sydd o blaid ac yn erbyn ‘annibyniaeth’. Y gwir raniad yng ngwleidyddiaeth Cymru heddiw ydi rhwng y mwyafrif sy’n cefnogi’n sefydliadau cenedlaethol a’r lleiafrif sydd am eu difa.

A’r unig ffordd o orchfygu’r rheini sydd am weld Cymru’n cael ei thraflyncu’n llwyr gan Loegr ydi trwy gael Plaid Cymru a’r Blaid Lafur yn cydweithio â’i gilydd yn nhymor nesaf y senedd.