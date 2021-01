Gwleidydd Torïaidd yn syrthio ar ei fai – ac yn ymddiswyddo.

Mae’n werth edrych eto ar y geiriau – oherwydd mae amser hir iawn wedi mynd heibio ers inni ddarllen pennawd o’r fath ddiwethaf.

Byddai’n ddigon rhesymol dadlau bod sefyllfa Paul Davies fel arweinydd yn anghynaliadwy ar ôl yfed yn gyhoeddus mewn cyfnod o waharddiad. Er nad oedd hyn yn ddim byd gwaeth nag annoethineb mewn gwirionedd, roedd yn porthi’r rhagfarnau cyhoeddus fod ‘gwleidyddion’ yn ddosbarth di-hid o bobl nad oedd yn byw o dan yr un rheolau â gweddill cymdeithas.

Eto i gyd, mae’n amhosibl peidio â chyferbynu ymadawiad Paul Davies efo’r ffordd mae rhai o brif ffigurau ei blaid wedi aros yn eu swyddi ar ôl camweddau llawer gwaeth. Meddyliwn am y ffordd y gwnaeth Boris Johnson bopeth yn ei allu i gadw Dominic Cummings er enghraifft. Roedd hwnnw wedi torri’r gwaharddiadau mewn modd a oedd yn peryglu eu hygrededd, gyda’r heddlu’n adrodd am bobl yn defnyddio ei ymddygiad fel esgus dros iddyn nhw dorri’r rheolau. A’r ffordd drahaus yr oedd yn gwrthod cydnabod ei fod yn gwneud dim o’i le.

A beth am aelodau o’r cabinet? Mi allai rhywun feddwl am rhesymau llawer mwy na gwydryn neu ddau gwaharddedig pam na ddylai’r Ysgrifennydd Addysg Gavin Williamson na’r Ysgrifennydd Cartref Priti Patel gael parhau yn eu swyddi …

Gormod o Gymro?

Ffaith nad oes modd ei hosgoi ydi bod ymddiswyddiad Paul Davies yn digwydd ar adeg pan mae’n ymddangos fod newid agwedd ar droed ymhlith aelodau’r Blaid Geidwadol yng Nghymru. Cawn adroddiadau o nifer cynyddol o’u hymgeiswyr yn dadlau dros ddiddymu senedd Cymru, ac aelod blaenllaw arall ac uchel ei pharch, Suzy Davies, yn methu â chael ei dewis fel ymgeisydd i’w hailethol.

Cwestiwn sy’n werth ei ofyn yn sgil hyn: A fyddai’r Torïaid wedi gadael i Paul Davies adael ei swydd mor sydyn pe bai’n digwydd bod yn Brexiteer Seisnig penboeth ac uchel ei gloch?

Tybed yn wir a oedd elfennau o fewn ei blaid – ar lawr gwlad yn fwy nag yn y senedd – yn ysu i gael gwared ar bobl fel Paul Davies a Suzy Davies gan eu bod yn eu gweld nhw fel gormod o Gymry?

Mae’n gwbl bosibl fod rhai o aelodau blaenllaw’r blaid yn gweld bygythiad gan bleidiau fel Diddymwyr y Senedd, fel a fu gan Ukip o’u blaenau, gan fod yn sicr garfan o boblogaeth Cymru a gaiff eu denu gan negeseuon o’r fath. Roedd yr arolwg barn diweddaraf yn wythnos yma’n awgrymu y byddai chwarter pobl Cymru yn pleidleisio dros ddiddymu’r Senedd. Mae’r un mor debygol hefyd mai dyma ydi gwir deimladau llawer o aelodau a chefnogwyr craidd y Torïaid ar lawr gwlad.

Mae’n amlwg fod Brexit wedi tanio chwa o genedlaetholdeb Seisnig yn y blaid, i’r graddau nad oes modd i unrhyw un o’i gwleidyddion na’i darpar-wleidyddion feiddio datgan unrhyw safbwynt arall. O’r herwydd mae hyd yn oed y rheini sy’n gwybod yn iawn bod Brexit yn ffolineb llwyr yn gorfod smalio eu bod nhw’n credu ei fod yn syniad gwych.

O weld rhan mor hanfodol o apêl Brexit ydi eilun addoliaeth o’r wladwriaeth Eingl-Brydeinig, mae’n rhesymol credu y bydd caledu agweddau yn erbyn datganoli grym i Gymru yn gwbl gydnaws â’r tueddiad hwn.

Dewis arweinydd newydd

Gydag etholiad ar y gorwel, go brin fod y dasg o ddewis arweinydd newydd yn dod ar adeg cyfleus i’r Ceidwadwyr Cymreig.

Yn wyneb yr angen am ddewis yn gyflym, mae’n anodd dychmygu neb ond y cyn-arweinydd Andrew RT Davies yn ailafael yn yr awennau. Fo ydi’r unig aelod cymharol gyfarwydd o’u plith, ac er mai cymysg ar y gorau oedd ei lwyddiant fel arweinydd, mae’n rhywun sydd â phresenoldeb ar y cyfryngau, ac mae rhai sylwebwyr wedi mynegi’r farn ei fod wedi datblygu rhywfaint ers hynny.

Hyd yn oed os na fyddai’n mynd ati’n fwriadol i geisio newid trywydd sylfaenol i’w blaid, gellir bod yn sicr y bydd yn gwbl hapus i ddawnsio i diwn Boris Johnson. Mae hefyd wedi dangos ei hoffter o blesio’i gefnogwyr craidd. Gallai hynny gynnwys elfennau mwyaf gwrth-Gymreig ei blaid, hyd yn oed os nad ydi hynny o angenrheidrwydd yn adlewyrchu’n llawn ei agweddau ei hun.

Rhwng popeth, mae’n rhesymol credu mai parhau ymhellach fyddai’r un tueddiad tuag at genedlaetholdeb unoliaethol Seisnig o dan ei arweiniad.

Beth fydd effaith hyn i gyd ar etholiad Senedd Cymru? Ddim llawer iawn ydi’r ateb mwyaf tebygol.

Mae rhagolygon y Ceidwadwyr Cymreig am ddibynnu i raddau helaeth iawn beth fydd agweddau pobl tuag at lywodraeth Boris Johnson ac i raddau llai, at Lywodraeth Cymru, erbyn hynny. Go brin y bydd pwy ydi’r arweinydd yng Nghymru yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Gallai dilyn trywydd mwy amlwg Seisnig gostio rhai pleidleisiau gwladgarol Cymreig i’r Torïaid, er nad yw’n amlwg faint. Ar y llaw arall, gallai cryn nifer o’r rhain yn cefnogi Plaid Cymru eisoes prun bynnag, yn enwedig yn etholiadau senedd Cymru.

Pe bai Llywodraeth Lafur Cymru yn mynd i drafferthion, fodd bynnag, yn enwedig ym maes iechyd, ac yn cael ei chymharu’n anffafriol â Llywodraeth Prydain, mae’n debygol y byddai’r Torïaid yn fwy tebygol na Phlaid Cymru o allu elwa ar ei methiant.

Mae poliau piniwn wedi dangos cefnogaeth weddol gyson i’r Torïaid, ac mae pob rheswm i gredu mai hi fydd y brif wrthblaid ar ôl yr etholiad. Fydd ganddi ddim gobaith o fod mewn llywodraeth gan na fyddai unrhyw gwestiwn o Lafur na Phlaid Cymru’n cynghreirio â hi.

Er hyn i gyd, perfformiad y Torïaid yn yr etholiad – o dan pwy bynnag fydd eu harweinydd – ydi’r hyn sydd fwyaf tebygol o benderfynu ar ffurf llywodraeth nesaf Cymru. Os byddan nhw’n cipio ychydig seddau gan Lafur, mae clymblaid rhwng Llafur a Phlaid Cymru am fod fwy neu lai’n anochel. Os byddan nhw’n methu â gwneud hynny, gallai Llafur fod mewn sefyllfa ddigon cryf i lywodraethu ar ei phen ei hun.

Eironig, a dweud y lleiaf, fyddai gweld llwyddiant plaid Dorïaidd fwy unoliaethol a Seisnig yn helpu agor drws Llywodraeth Cymru i Blaid Cymru. Ar y llaw arall, mae siawns Plaid Cymru o chwarae rhan mewn clymblaid o dan arweiniad Llafur am ddibynnu’n helaeth ar berfformiad y Torïaid, pwy bynnag fydd yn eu harwain.