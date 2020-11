Mae’r newyddiadurwr Maxine Hughes, sy’n wreiddiol o Gonwy ac yn gweithio yn Washington, wedi cadw dyddiadur etholiadol i golwg360…

Dydd Llun, Tachwedd 3

O’r diwedd… diwrnod yr etholiad!!!!

Mae’r aros am y diwrnod mawr ar ben o’r diwedd… ond mae ‘na densiwn yn yr awyr. I lawer o Americanwyr, dyma’r etholiad pwysicaf erioed.

19:00

Dwi’n cerdded ar hyd Black Lives Matter Plaza tu allan i’r Tŷ Gwyn.

Mae rhai o’r gorsafoedd pleidleisio wedi cau yn barod, ac yma yn DC bydd y drysau’n cau mewn awr. BLM Plaza yw canolbwynt mudiad Black Lives Matter. Dyma lle bu llwyth o brotestiadau dros yr haf.

Heddiw, mae torf wedi casglu eto, ac ma ‘na deimlad o barti gyda cherddoriaeth a dawnsio. Ond does dim dianc rhag y teimlad llawn tensiwch chwaith, bod rhywbeth enfawr ar fin digwydd.

21:00

Erbyn 9, mae rhan helaeth o orsafoedd pleidleisio arfordir y dwyrain wedi cau. Does dim annisgwyl wedi digwydd eto wrth i Trump ddechrau ennill nifer o’r taleithiau coch a Biden ennill y rhai glas. Mae’n amser setlo mewn am noson hir o’n blaen…

22:00

Yr osteg cyn y storm!

Mae Trump yn cadw’r taleithiau oedd eisoes yn goch, a Biden yn cadw’r rhai glas. Tennesee, Kentucky, Alabama, i gyd yn goch. Massachusetts, y dalaith y teulu Kennedy, Maine ac Efrog Newydd wrth gwrs – easy wins gan Biden.

Mae’n rhy gynnar i ddweud os yw un ymgeisydd wedi llwyddo ennill talaith allweddol oddi ar y llall. Ond ‘Florida’ sydd ar wefusau’r gohebwyr newyddion i gyd. Cipiodd Trump Florida yn yr etholiad diwethaf er bod y dalaith yn un mor ranedig.

Y duedd yw i’r etholwyr hŷn, y Cubanos a’r Venesueliaid bleidleisio dros y Gweriniaethwyr. Tuedd y bobl ifanc, y gymuned ddu, a’r Latinos o Puerto Rico a Mecsico yw pleidleisio’n las.

(Mae’n werth nodi mai Miami, Florida yw un o fy hoff ddinasoedd yn America – mae cymaint o ddiwylliant a lliw yno!)

23:00

Daw’r newyddion bod Florida ar fin mynd i Trump, ac yna’r syfrdandod bod Arizona yn edrych yn dda o blaid Biden.

Mae’n dechra cyffroi yma o’r diwedd!

Os yw’r newyddion am Florida yn wir yna bydd hynny’n siom mawr i dîm Biden. Collodd Hillary Clinton Florida yn 2016, ac mae Biden wedi ymgyrchu’n galed i geisio ei hennill yn ôl.

Tu allan ar y strydoedd mae pethau hefyd yn cynhesu.

Ar Black Lives Matter Plaza mae protestwyr yn cyrraedd, a’r heddlu’n ceisio eu symud ymlaen. Mae’n teimlo fel bod y noson yn dechrau corddi. Mae popeth yn teimlo’n agos, ond yn bedant, dydi hi ddim yn glir eto pwy sydd ar y blaen.

Ry’n ni’n clywed bod Biden yn bwriadu gwneud araith yn Wilmington Delaware!

Dydd Mawrth, Tachwedd 4

00:40

Daw Joe Biden i’r llwyfan. Mae’n ymddangos yn hyderus, ond dydi o ddim yn datgan buddugoliaeth. Mae’n dweud wrth ei gefnogwyr i bwyllo, ond ei fod yn credu y gallai ennill yr etholiad hwn.

Wel mae hyn yn dipyn o theatr annisgwyl. Mae’r noson newydd fynd i’r lefel nesa o gyffro!

Yna – mae’n bywiogi hyd yn oed yn fwy. O fewn munudau, mae Trump yn dweud ar Twitter ei fod o’n bwriadu siarad. Mae’n cyhuddo’r Democratiaid o geisio DWYN yr etholiad! Wel dyma gyhuddiad enfawr!

02:00

Mae’r canlyniadau’n dod mewn un ar ol y llall, ond does dim arweinydd clir o hyd. Mae pawb yn dal i siarad am Florida, a does dim canlyniad o hyd!

02:20

Donald Trump

Ychydig ar ôl 2am, mae’r Arlywydd Trump yn cerdded ymlaen i’r llwyfan yn y Tŷ Gwyn. Mae hefyd yn ymddangos yn hyderus, ac yna mae’n taflu curveball!

Mae’n dweud wrth bawb – heb unrhyw dystiolaeth – fod y Democratiaid yn twyllo a’i fod yn mynd i herio’r etholiad yn y goruchaf lys.

WOOOAH! Mewn awr mae pethau wedi newid, mae hyn yn dir ansicr iawn!

Mae sylw’r byd wedi’i hoelio ar yr Unol Daleithiau – ac mae beth sy’n disgwydd yn brawychu pawb.

06:00

Sawl awr wedyn ac ry’n ni gyd yn dal i fod yn effro. Pan fyddwch chi’n gweithio ar noson yr etholiad mae’r oriau’n hir – weithiau 30 awr heb gwsg.

Dwi’n teimlo ar chwal yn llwyr.

Wrth i’r diwrnod ddatblygu, ry’n ni’n gweld Joe Biden yn gwneud yn dda yn nghanol y gorllewin – lle collodd Hillary yn yr etholiad diwethaf.

Mae pethau’n ymddangos yn fwy gobeithiol i Biden. Gallai ennill yn Arizona a Wisconsin.

Ond ‘TWYLL!’ yw honiad ymgyrch Trump. Maen nhw’n bwriadu mynd i’r goruchaf lys, gan alw’r etholiad yn anghyfreithlon.

Mae miliynau o bleidleisiau i’w cyfrif o hyd, ond mae Trump yn galw am stopio’u cyfri nhw!

A hynny er mai fe, meddiannydd presennol y Tŷ Gwyn, sy’n ceisio dal i fyny!

Cawn weld be ddaw.