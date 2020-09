Wrth i gyfyngiadau lleol ddod i rym mewn rhannau helaeth o Gymru heno, gobaith pawb ydi y byddan nhw’n arwain at lwyddiant cyflym yn y frwydr yn erbyn yr haint.

Mae’n ymddangos fod Llywodraeth Cymru’n gweithredu’n gyflym i fynd i’r afael â’r bygythiad yn yr ardaloedd hyn, ac mae’n haeddu clod am hynny.

Mae’r syniad o amrywio cyfyngiadau yn ôl yr angen lleol hefyd yn gam synhwyrol gan fod cymaint o amrywiadau rhwng gwahanol ardaloedd a’i gilydd.

Ar yr un pryd, rhaid mynnu hefyd fod yr ardaloedd gwledig hynny sydd wedi aros yn gymharol rydd o’r haint yn cael eu hamddiffyn yn ddigonol.

Peryglon o Loegr

Mae’n wir fod y cyfyngiadau lleol newydd hyn yng Nghymru yn cyfrannu at ddiogelu ardaloedd eraill yn ogystal. Trwy gyfyngu ar bobl yn gadael y siroedd mwyaf heintiedig, mae llai o berygl iddyn nhw fynd â’r haint gyda nhw i leoedd eraill.

Ond beth am y peryglon o ardaloedd heintiedig yn Lloegr?

Dyma lle mae llawer o siroedd gwledig Cymru yn gwbl ddiamddiffyn rhag niwed. Mae cyfyngiadau lleol mewn grym yn Lerpwl, er enghraifft, lle mae cynnydd aruthrol wedi bod yn niferoedd yr achosion Covid-19. Ond does dim yn rhwystro pobl yn yr ardaloedd hyn rhag heidio i gefn gwlad Cymru – a dod â’r haint efo nhw.

Mae hyn yn fwlch difrifol yn ein hamddiffyniad – ac mae’n llawn anghysondeb hefyd.

Os ydi rhywun o Wynedd neu Fôn wedi bod yn Ffrainc neu Portiwgal ar wyliau, rhaid iddyn nhw dreulio pythefnos mewn cwarantin. Ond os ydyn nhw’n mynd i Lerpwl neu Blackpool neu Fanceinion, does dim cyfyngiadau o’r fath. Nac ar bobl o’r ardaloedd hyn sy’n dod i Gymru ar wyliau chwaith.

Gwendid y drefn

Mae’n deg cydnabod mai gwendid y drefn yn Lloegr, a diffyg gweledigaeth yr awdurdodau lleol yno, sydd ar fai am beidio â chyfyngu digon ar symudiadau pobl allan o’r ardaloedd heintiedig hyn. Mae hyn yn enghraifft berffaith o ganlyniad y diffyg trafodaethau efo Llywodraeth Cymru y mae Mark Drakeford yn cwyno amdano.

Eto i gyd, does dim byd yn rhwystro Llywodraeth Cymru rhag cymryd camau i fynd i’r afael â’r sefyllfa. Mae hi eisoes yn gosod gofynion ar bobl sydd wedi bod mewn gwledydd tramor ar wyliau i dreulio cwarantin – er bod lle i amau faint o bwerau gorfodi sydd ganddi mewn gwirionedd ar faterion fel hyn. Does dim byd yn ei rhwystro rhag pwyso ar bobl sy’n mynd i Lerpwl neu Fanceinion hefyd gymryd yr un math o gamau ar ôl dod adref.

Gallai hefyd ddweud yn glir na ddylai pobl o’r ardaloedd heintiedig hyn ddod i Gymru ar eu gwyliau tra bo gwaharddiadau mewn grym yn eu dinasoedd. Ac os ydyn nhw’n mynnu dod, bod disgwyl iddyn nhw hunan-ynysu am bythefnos.

Diamddiffyn

Y ffaith amdani ydi bod ardaloedd gwledig yn y gogledd a’r gorllewin sy’n gyrchfannau poblogaidd yn gwbl ddiamddiffyn rhag cael eu heintio o Loegr ar hyn o bryd. Mae trigolion yr ardaloedd hyn wedi cadw’n ddeddfol at y cyfyngiadau dros y misoedd diwethaf, a chryn dipyn ohonyn nhw wedi aberthu llawer i helpu cadw’u cymunedau’n ddiogel. Mae’n gwbl anfaddeuol fod eu hiechyd rwan yn cael ei beryglu gan ymwelwyr di-hid o ardaloedd mwy heintiedig yn Lloegr. Rhaid mynnu bod Llywodraeth Cymru yn gwneud popeth yn ei gallu i’n hamddiffyn.