Gyda diffyg arolygon barn Cymreig dros yr ymgyrch byddai rhywun yn meddwl bod dau mewn deuddydd yn rheswm i ddathlu, ond anodd gen i gyffroi ormod am yr un ohonynt.

Arolwg annibynadwy Opinium

Dangosai’r cyntaf, gan Opinium, frwydr gwbl ddwyffordd mewn difri rhwng Llafur a’r Ceidwadwyr.

Daeth i’r amlwg yn gyflym iawn, fodd bynnag, er maint sylweddol y sampl (dros 2,000) fod yna rai pethau amheus yn ei gylch.

Yn gyntaf, gofynnwyd i bobl ddweud beth oedd eu dewis yn hytrach na chynnig opsiynau i ddethol ohonynt (dull amheus iawn o ganfod bwriad pleidleisio), ac yna roedd hepgoriad nodedig Plaid Diddymu.

Wrth gwrs, mae’n siŵr fod peth o stori’r etholiad hwn yn y pôl, ond mae awgrym o ddiffyg dealltwriaeth sylweddol o’r cyd-destun Cymreig, sydd hefyd yn bwrw amheuaeth dros bwysoli’r arolwg hwn. Felly, yn gryno, go brin y dysgwyd unrhyw beth gan Opinium.

Diolch iddynt am eu cyfraniad.

YouGov

YouGov wnaeth yr ail, ac mae’n bwysig iawn nodi yma fod record YouGov yng Nghymru, o leiaf, yn arbennig o dda. Dyma’r canfyddiadau i’r etholaethau gyda’r newid o 2016:

Plaid Canran Newid ers 2016 Llafur 35% 0% Ceidwadwyr 24% +3% Plaid Cymru 24% +4% Dem Rhydd 3% -5%

Ac yn y seddi rhanbarthol:

Plaid Canran Newid ers 2016 Llafur 33% +1% Plaid Cymru 23% +2% Ceidwadwyr 22% +3% Abolish 7% +7% Dem Rhydd 4% -3%

Yr unig wir “ryfeddod” yn y canfyddiadau hyn ydi fod pethau heb newid ryw lawer ers yr etholiad diwethaf a bod gwleidyddiaeth Cymru’n parhau’n rhyfeddol, neu efallai’n ddiflas, o sefydlog.

Yr un hen batrwm

Dwi’n dweud hynny gan gofio bod y Ceidwadwyr ar eu lawr o’r pôl YouGov blaenorol gryn dipyn – ond rhaid cofio mae hyn wedi digwydd yn arwain at etholiad o’r blaen. Fe’i gwelwyd yn nau arolwg diwethaf YouGov, a hefyd cyn etholiad 2019. Mae gan y Ceidwadwyr bellach record annymunol o peakio cyn etholiadau yng Nghymru.

Mae Llafur yn parhau’n braf iawn ar y blaen yn y ddwy bleidlais. Petai’r uchod yn agos ati, fyddai’r Ceidwadwyr ddim yn torri drwodd yng Nghlwyd i’r graddau y maen nhw’n gobeithio, na Phlaid Cymru’n unman y tu hwnt i Lanelli (mae Blaenau Gwent bach o achos arbennig) a gallai Llafur ddod yn eithaf agos at fwyafrif.

O ran y pleidiau llai, mae Plaid Diddymu’n annhebygol ar y funud o ailadrodd llwyddiant UKIP yn 2016, ac mae perygl gwirioneddol y gallai’r Democratiaid Rhyddfrydol ddod allan y pen arall i’r etholiad hwn heb unrhyw Aelod o’r Senedd.

Lle i weld newid?

Wrth gwrs, mae hyd yn oed 1% y naill ffordd neu’r llall yn medru gwneud gwahaniaeth, ac mae “margin of error” pôl YouGov yn 3%. Felly mae posibliad cryf fod Llafur, er eto’n braf am fod yn brif blaid y Senedd, am fod mewn sefyllfa wannach o lawer wedi’r 6ed o Fai, gyda Phlaid Cymru a’r Ceidwadwyr yn dal i frwydro am ail safle pell.

Un mantra i’w ddilyn, fodd bynnag, ydi bod nifer y pleidleisiau yr un mor bwysig ag yn lle mae’r pleidleisiau hynny. Gallai rhai cannoedd neu ambell fil fan yma fan draw roi map gwleidyddol tra wahanol i ni.

Fodd bynnag, ‘does yna ddim i awgrymu’n bendant ein bod ni ar drothwy daeargryn etholiadol gwirioneddol eleni. Gallai’n hawdd iawn fod yn fwy o’r un peth.

