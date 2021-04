Rhaid cyfaddef, roedd y ddadl ar ITV rhwng arweinwyr Llafur, y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru wedi fy siomi o’r ochr orau. Ro’n i’n disgwyl rhaglen ddi-sylwedd ond cafwyd un eithaf bywiog ar y cyfan.

Soniodd pob un am ei gynlluniau, ac roedd yna ddigon o ymosod ar ei gilydd, a oedd weithiau’n chwerw.

Chaiff hi ddim effaith ar ganlyniad 6 Mai, mae’n debyg, ond wedi ymgyrch dawel sydd wedi amlygu’r diffyg democrataidd yng Nghymru i’r dim (yn enwedig yn arlwy’r BBC), ro’n i o leiaf yn ei chroesawu!

O wisgo sbectol wrthrychol, dyma sut aeth hi i’r triawd o’m safbwynt i.

Mark Drakeford

Dydi arweinydd Llafur ddim yn newid ei dôn, boed ar ddadl deledu neu wrth roi briffiau coronafeirws i’r wasg: solet ond anysbrydoledig.

Fe lwyddodd yn ddigon medrus i osgoi trafod record ei blaid mewn llywodraeth, ac i beidio â chyfaddef unrhyw gamgymeriadau wnaed dros gyfnod y pandemig. Rheol aur mewn gwleidyddiaeth.

Roedd yn awyddus i sôn am gyfarfod â phobl wrth ei waith, ond ymhelaethodd o fawr ddim ar gynlluniau Llafur ar gyfer y tymor nesaf wrth drafod cwestiynau, y tu hwnt i ymrwymo i godi 20,000 o dai newydd, gan ddiystyru addewidion cyffelyb Plaid Cymru (50,000) a’r Ceidwadwyr (100,000) – y ddau’n teimlo fel addewidion braidd yn rhy uchelgeisiol – fel pie in the sky.

Yn amlwg, cyfleu ei hun fel rhywun gadwai’r ddysgl yn wastad mae Drakeford, ond edrychai’n ddig ac yn ddirmygus sawl gwaith pan ymosododd ei wrthwynebwyr arno.

Ei lein gorau, a ddywedodd ddwywaith, oedd bod pobl yn amlwg yn fodlon ar berfformiad Llafur gan eu bod wedi ennill pum etholiad o’r bron. Mae’n anodd dadlau â hynny.

Mae’n anodd gwybod a fyddai ei haeriad fod cynlluniau Plaid Cymru a’r Ceidwadwyr yn “ffantasïau” yn dod drosodd fel gallu i reoli’n realistig neu’n ddiffygiol o uchelgais.

Chlywsom ni ddim gweledigaeth fawr ganddo am y dyfodol, gan awgrymu ei fod ef a’i blaid yn hyderus ddigon â neges “mwy o’r un peth”.

Andrew RT Davies

Cafodd Andrew Davies noson weddol hefyd. Llwyddodd i daro sawl pwynt, fel bod cyfraddau marwolaethau Covid Cymru’n waeth na’r unrhyw le arall ym Mhrydain, a hefyd canolbwyntio ar lwyddiannau Llywodraeth y Deyrnas Unedig wrth frechu’r boblogaeth.

Hefyd, roedd yr economi’n ganolog i bron popeth a ddywedodd.

Wnaeth yr ymosodiadau gan Drakeford na Price ar lywodraeth Geidwadol San Steffan ddim achosi gormod o bryder iddo, ac am y mwyaf siaradai’n gymedrol, yn gyfforddus, ac yn amlwg yn cofio’i stwff (mae’n gwneud hyn yn rheolaidd mewn dadleuon, heb gael llawer o sylw amdano).

Llwyddodd i fynd dan groen ei wrthwynebwyr ar fwy nag un achlysur, sydd efallai mewn sefyllfa fel hon ddim yn beth drwg, ond mae Andrew RT mewn difri’n llawer mwy effeithiol pan mae’n sôn am stwff brics a morter yn hytrach na phan mae’n ymosodgar.

Cael a chael oedd hi pan oedd o’n gwyro o’r sgript. Tra roedd y llinell fod ethol llywodraeth Plaid Cymru fel rhoi goriadau’r car i yrrwr meddw yn un aeth at yr asgwrn, cafodd hi ei dilyn ganddo’n dweud, yn annisgwyl iawn, os oedd Adam Price mor obsessed â Thŷ’r Arglwyddi y dylai ymuno ag ef – er mai un frawddeg soniodd Price amdano. Roedd yn hawdd yr ymosodiad gwannaf o’r noson gan unrhyw un.

Roedd dysgu yr hoffai fynd am beint â’r dyn ddyfeisiodd gacen Colin the Caterpillar wrth ateb y cwestiwn olaf yn sicr yn dro na ragwelodd hyd yn oed y doethaf ohonom, a barodd i fi wenu am dros awr ar ôl i’r rhaglen ddod i ben, am fwy nag un rheswm.

Adam Price

Heb amheuaeth Price oedd grochaf drwy’r ddadl, ac aeth yn gynyddol fwy ymosodol wrth iddi fynd rhagddi.

Daeth drosodd yn llawer mwy angerddol na Drakeford a Davies, er weithiau teimlai fod ei geg yn gynt na’i ymennydd (sydd ymhell o fod yn araf!), mor awyddus yr oedd i gyfleu cymaint ag y gallai mewn awr. Teimlais ambell waith y byddai arafu rhywfaint wrth siarad wedi ei alluogi i wneud ei bwyntiau’n well.

Er hynny, llwyddodd Price i gyfleu llawer mwy o’i gynlluniau ef a’i blaid na’i wrthwynebwyr, yn aml yn eu rhestru, a swniai’n uchelgeisiol iawn – ond nid oedd mor effeithiol wrth drafod o le deuai’r arian i’w cyflawni y tu hwnt i fod y maniffesto wedi’i ardystio’n annibynnol gan ddau economegydd.

Serch hynny, un peth a wnaeth na lwyddodd y ddau arall oedd cynnig gweledigaeth wirioneddol.

Roedd yn sicr yn well ar rai pynciau na’i gilydd; yn gadarn iawn ar annibyniaeth, iechyd meddwl ac ail gartrefi, ond roedd yn llai manwl o lawer wrth drafod gofal cymdeithasol.

Serch hynny, ni ellir dadlau iddo gadw cydbwysedd da rhwng cyfleu ei weledigaeth ac ymosod ar ddiffygion honedig Llafur a’r Ceidwadwyr.

Doedd hi fawr o syndod iddo gael rhai o linellau gorau’r noson – ni fyddai unrhyw un yn disgwyl llai ganddo (er enghraifft wrth drafod costau trwsio Tŷ’r Cyffredin, “we should claim independence before the send us the bill”).

Yng ngwleidyddiaeth ddi-fflach Cymru gall hynny dorri drwodd.