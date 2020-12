Mae Nicola Sturgeon wedi dweud nad oes ganddi “ddim esgusodion” dros dorri rheolau Covid-19.

Daw ei sylwadau wrth iddi ymddiheuro wrth Senedd yr Alban am dynnu ei mwgwd er mwyn siarad â phobol o bell mewn angladd.

Fe wnaeth y Scottish Sun gyhoeddi llun ohoni’n siarad â thair dynes arall mewn bar.

O dan reolau Llywodraeth yr Alban, mae’n rhaid i gwsmeriaid wisgo mwgwd mewn bwytai, tafarndai a chaffis, oni bai eu bod yn eistedd.

Roedd Nicola Sturgeon mewn te angladd un o weision sifil Llywodraeth yr Alban, dydd Gwener diwethaf pan gafodd y llun ei dynnu.

“Dwi’n cicio fy hun”

Wrth siarad yn Holyrood heddiw (Rhagfyr 23) dywedodd:

“Dw i eisiau cymryd y cyfle yma i esbonio pa mor sori ydw i am dorri’r rheolau, rheolau yr wyf yn gofyn i bawb eu dilyn bob un diwrnod.

“Tynnais fy mwgwd am ychydig o amser mewn angladd wythnos diwethaf, rwy’n siŵr fod pawb wedi gweld y llun yn y wasg fore heddiw ohonof i heb y mwgwd.

“Rwyf eisiau bod yn glir fy mod i’n anghywir yn gwneud hynny, er gwaetha’r amgylchiadau. Doedd dim esgusodion. Mae’r rheolau hyn yn berthnasol i fi, fel unrhyw un arall, ac mae’r rheolau yn hynod bwysig.

“Dwi’n cicio fy hun, o bosib yn fwy nag unrhyw feirniad, ond yn bwysicach fyth byddaf yn sicrhau nad ydw i’n gwneud hynny eto,” ymddiheurodd.

Pan gafodd y llun ei gyhoeddi neithiwr (Rhagfyr 22), dywedodd arweinydd yr SNP ei fod yn “gamgymeriad gwirion, a bod yn ddrwg iawn ganddi hi”.

“Dylai’r Prif Weinidog wybod yn well”

Dywedodd llefarydd ar ran Ceidwadwyr yr Alban:

“Dylai Prif Weinidog yr Alban wybod yn well.

“Drwy anghofio’r rheolau a gosod esiampl wael, mae hi’n tanseilio’r neges hollbwysig ynghylch iechyd cyhoeddus.

“Mae’n gamgymeriad na fyddai aelod arferol o’r cyhoedd yn cael ei esgusodi amdano. Ni allwn gael un rheol i Nicola Sturgeon, ac un gwahanol i bawb arall.

Ers Medi 14 mae’n rhaid i gwsmeriaid a staff wisgo mygydau mewn bwytai, tafarndai a chaffis wrth symud o gwmpas, a gallai unrhyw un sy’n torri’r rheol wynebu dirwy o £60.

“Hi yw ei beirniad mwyaf”

Trydarodd Gweinidog Cyfiawnder Llywodraeth yr Alban, Humza Yousaf, gan ddweud fod y “Prif Weinidog wedi ymdopi â’r pandemig drwy fod yn onest o’r dechrau.

“Mae hi wedi ymddiheuro am y camgymeriad (camgymeriad rwy’n tybio fod y rhan fwyaf ohonom wedi ei wneud yn y 9 mis diwethaf).

“Rwy’n ei hadnabod ers 15 mlynedd, a hi yw ei beirniad mwyaf. Rwy’n siŵr fydd pobol yn deall, yn derbyn ei hymddiheuriad, a symud ymlaen.”

FM has approached pandemic by being upfront from v beginning. She has apologised for accidental lapse (which I suspect most of us have had one over last 9 months). I've known her for 15yrs & she is her harshest critic. I am sure most ppl will understand, accept apology & move on.

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) December 22, 2020