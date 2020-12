Mae Gweinyddwyr grŵp Arcadia wedi dod i gytundeb gyda chwmni o Awstralia o brynu brand dillad Evans.

Fe fydd City Chic yn talu £23 miliwn am y brand, meddai Deloitte ddydd Llun (Rhagfyr 21) – serch hynny ni fydd yn prynu’r siopau.

Mae’n golygu y bydd y brand Evans, a gafodd ei ffurfio yn 1930, yn gadael grŵp Arcadia, sy’n berchen i Syr Philip Green.

Mae Arcadia, a aeth i ddwylo’r gweinyddwyr dair wythnos yn ôl, hefyd yn berchen Topshop a Dorothy Perkins.

Administrators of Arcadia have struck a deal with an Australian company to buy its plus-size clothing brand Evans.

Mae’n dilyn misoedd o bryderon am ddyfodol siopau’r stryd fawr sydd wedi gorfod cau am gyfnodau hir oherwydd y cyfyngiadau coronafeirws.

Yn ôl adroddiadau mae Next wedi bod mewn trafodaethau i wneud cais posib i brynu Arcadia.

Dywedodd gweinyddwyr bod y “y broses i ddiogelu perchnogion newydd ar gyfer brandiau eraill Grŵp Arcadia yn parhau. Mae llawer o ddiddordeb wedi bod yn yr holl frandiau.”

Mae disgwyl cyhoeddiad pellach yn y flwyddyn newydd.