Dywedodd Cineworld y bydd hyd at 45,000 o weithwyr yn cael eu heffeithio ledled y byd wrth i’r cwmni gadarnhau cynlluniau i gau ei sinemâu dros dro yn y Deyrnas Unedig a’r Unol Daleithiau.

Bydd mwy na 600 o safleoedd ar gau ledled y DU a’r Unol Daleithiau o ddydd Iau ymlaen, ar ôl i’r diwydiant gael ei siglo gan gynlluniau stiwdios MGM a Universal i ohirio rhyddhau’r ffilm James Bond ddiweddaraf.

Daeth y cythrwfl presennol ar draws y sector yn glir wrth i Odeon a Vue hefyd bwysleisio bod prinder ffilmiau mawr wedi arwain at seddi gwag.

Dywedodd Odeon wrth gwsmeriaid ei fod wedi cau tua chwarter ei sinemâu o ddydd Llun i ddydd Iau tra dywedodd Vue ei fod yn “edrych ar bob opsiwn” er mwyn osgoi cael gwared ar swyddi.

Dywedodd Cineworld y byddai’n cau 127 o safleoedd Cineworld a Picturehouse yn y DU – ac aeth pris cyfranddaliadau i lawr gymaint â 57% mewn ymateb i’r newyddion.

Ni nododd y cwmni faint o swyddi sydd mewn perygl yn y Deyrnas Unedig; fodd bynnag, deellir bod oddeutu 5,500 yn y fantol.

Effeithir ar tua 45,000 o weithwyr ym Mhrydain ac America.

“Fel siop groser heb fwyd”

Dywedodd y Prif Weithredwr Mooky Greidinger: “Nid yw hwn yn benderfyniad a wnaethom yn ysgafn, a gwnaethom bopeth o fewn ein gallu i gefnogi ailagor yn ddiogel ac yn gynaliadwy ym mhob un o’n marchnadoedd.”

Ddydd Gwener, gohiriwyd rhyddhau y ffilm Bond, No Time To Die, am yr eildro oherwydd pandemig Covid-19.

Wrth siarad â Sky News, dywedodd Mr Greidinger: “Mae llawer o ffilmiau arwyddocaol wedi symud, fel Mulan, fel Black Widow, fel Kingsman – symudodd Wonder Woman o fis Hydref i fis Rhagfyr – a dydd Gwener cawsom y newyddion am Bond, ffilm fwyaf y flwyddyn yn y Deyrnas Unedig… ”

Ychwanegodd: “Roedden ni’n gwaedu symiau llawer mwy pan roedden ni ar agor na phan fyddwn ar gau… bydden ni fel siop groser heb fwyd – roedd yn rhaid i ni wneud y penderfyniad hwn.”

“Cyfnod anodd o’n blaenau” – Boris Johnson

Wrth siarad am y penderfyniad, anogodd y Prif Weinidog, Boris Johnson, bobl i ddychwelyd i sinemâu a “chefnogi” eu theatrau lleol. Yn dilyn y newyddion, dywedodd Mr Johnson y bydd cyfnod anodd o’n blaenau.

“Yn amlwg rydym yn gobeithio lleihau… cadw nifer y bobl sy’n colli eu swyddi i lawr gymaint ag y gallwn… ond mae’n amlwg y bydd cyfnod anodd o’n blaenau,” meddai wrth ohebwyr yng nghanol Llundain.

“Cefnogi sinemâu lleol – rwy’n credu ein bod eisoes wedi rhoi £30 miliwn i mewn – ond yr hyn y byddwn i’n ei ddweud wrth bobl yw bod gan sinemâu lleol ffyrdd o wneud i’w sioeau fynd ymlaen mewn ffordd ddiogel… a byddwn yn annog pobl i fynd allan i’r sinema, mwynhau eu hunain a chefnogi’r busnesau hynny.”