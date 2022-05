Mae digwyddiad sydd wedi arwain at feirniadaeth i gymdeithas English Cathedrals am hawlio Eglwys Gadeiriol Tyddewi, yn cael ei chynnal heno (nos Sadwrn, Mai 14).

Bydd ‘Cathedrals at Night’ yn cael ei chynnal o 6.30yh yn Sir Benfro, ond fe gafodd ei restru o dan ddigwyddiadau’r gymdeithas yn Lloegr – er mawr syndod a siom i rai.

Mae’r eglwys gadeiriol yn dweud bod y digwyddiad yn un i’r teulu cyfan, gan gynnwys gweithgareddau a chyfle i ddysgu mwy am Feiblau a llyfrau crefyddol cynnar, hanes yr eglwys gadeiriol a stori Gerallt Gymro, cerddoriaeth, llusernau a gwasanaeth i gloi’r diwrnod.

“Un noson. Un profiad unigryw” meddai’r neges uniaith Saesneg ar eu tudalen Twitter, cyn i ddegau o bobol dynnu sylw at y ffaith mai yng Nghymru mae’r eglwys gadeiriol dan sylw.

Cathedrals at Night.

One Night. One Unique Experience.

Saturday 14th May. @StDavidsCath

Search "cathedrals at night"

>> https://t.co/AEcenQMfje#CathedralsAtNight pic.twitter.com/3bIy6MfBa9

— English Cathedrals (@engcathedrals) April 27, 2022