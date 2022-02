Mae merch wyth oed o Ddinbych yn paratoi i gerdded i gopa’r Wyddfa am y tro cyntaf i godi arian at yr elusen Achub y Plant.

Mae gan Molly Holmes gyflwr Cerdded Blaenau Traed Idiopathig sy’n golygu bod rhaid iddi wisgo castiau ar ei choesau o dro i dro.

Golyga hynny fod mentro i fyny’r Wyddfa yn ystod yr hanner tymor am fod yn “dipyn o her”, ond mae hi’n benderfynol o’i chwblhau.

Cafodd hi’r syniad pan welodd hysbyseb yr elusen ar y teledu a phenderfynu cyfrannu ei harian pen-blwydd a Nadolig, yn ogystal â rhai o’i theganau newydd, i helpu plant eraill.

Rhoddodd ei bryd ar ddringo i gopa uchaf Cymru, gan drefnu’r daith gerdded noddedig fydd yn cael ei chynnal ar Chwefror 26.

‘Reit galed’

“Dw i’n nerfus gan fy mod wedi clywed fod Yr Wyddfa yn fynydd mawr a dwi’n meddwl ei fod yn mynd i fod yn reit galed gan fod gen i broblemau gyda fy nhraed,” meddai Molly Holmes.

“Ond dw i’n gwybod y galla i ei wneud ac y bydd yn cymryd rhyw bedair i bum awr i mi orffen.

“Dw i’n edrych ymlaen at weld dipyn o eira, golygfeydd hyfryd ac wedyn dathlu hefo fy nheulu ar ôl i mi orffen.

“Dwi’n gobeithio y bydd yr arian yn helpu plant i gael meddyginiaeth pan maen nhw yn mynd yn sâl; bwyd pan maen nhw yn llwglyd a dillad i’w cadw nhw’n gynnes.

“Dw i wedi codi dros £450 yn barod ar fy nhudalen Just Giving a dwi’n gobeithio gallu codi llawer mwy o arian i helpu plant ar draws y byd i gael bywyd gwell.”

Bydd ei thad, Daniel Holmes, a’i hewythrod yn ymuno â Molly ar y dydd, a dywed ei thad eu bod nhw’n “falch iawn ohoni” ac yn gwybod pa mor benderfynol ydy hi o orffen.

“Mae ei chyflwr yn golygu ei bod hi yn stryglo i gerdded yn fflat ac mae weithiau yn gorfod gwisgo castiau, sy’n golygu fod yr hyn mae’n ei wneud hyd yn oed yn fwy anhygoel.”

‘Cefnogi pob cam’

Bydd yr arian yn mynd tuag at hybu gwaith Achub y Plant yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Ar hyn o bryd, mae’r elusen yn ymateb i argyfyngau mewn gwledydd fel Affganistan, Syria, a’r Yemen, ac i’r effaith mae diffyg bwyd a newid hinsawdd yn ei chael ym mhob rhan o’r wlad.

Mae’r elusen yn helpu plant yng Nghymru hefyd drwy gyfrannu grantiau argyfwng i deuluoedd fel eu bod nhw’n gallu prynu bwyd ac eitemau hanfodol ar gyfer y cartref.

“Heddiw mae yna gymaint o heriau yn wynebu plant ar draws y byd gydag effaith gwrthryfela, newid hinsawdd a’r argyfwng costau byw ei gwneud hi’n anodd i blant ffynnu a chyrraedd eu potensial ac i fod yn blant,” meddai Melanie Simmonds, Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru.

“Mae pob ceiniog yn help i wneud bywyd plentyn yn haws ac mae’r diolch am hynny i’r rhai, sydd fel Molly yn mynd ati i godi arian i gefnogi ein gwaith.

“Diolch o galon ac rydym yn dymuno’r gorau iddi ar y diwrnod a byddwn yn ei chefnogi pob cam o’r daith i’r copa ac yn ôl!”

Mae’n bosib cyfrannu tuag at Her Molly ar wefan Just Giving.