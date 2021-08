Bydd cynlluniau i uwchraddio Castell Gwrych, lle cafodd rhaglen I’m a Celebrity Get Me Out of Here ei ffilmio’r llynedd, yn mynd gerbron Cyngor Conwy heddiw (dydd Mercher, 11 Awst).

Castell Gwrych ger Abergele fydd cartref y rhaglen eto eleni yn sgil gofidion bod teithio a ffilmio’r rhaglen yn Awstralia’n “rhy anodd” oherwydd cyfyngiadau teithio.

Mae Awstralia wedi rhybuddio y bydd ffiniau rhyngwladol yn aros ar gau am gyfnod amhenodol.

Poblogaidd

Mae Scott Morrison, Prif Weinidog Awstralia, wedi dweud y byddai ailagor yn rhy fuan yn arwain at gynnydd mewn achosion Covid-19 yn y wlad.

Cyfres y llynedd oedd y fwyaf poblogaidd ers i’r rhaglen ddechrau, gyda’r bennod gyntaf yn denu 14.3m o wylwyr.

Bydd pwyllgor cynllunio’r Cyngor yn edrych ar gynigion i ymestyn y ffensys diogelwch ac i gadw toeau dros dro wedi i’r ffilmio ddod i ben.